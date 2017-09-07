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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin acı günü

- Ekşi'nin vefat eden babası İslam Ekşi'nin cenaze törenine Başbakan Yıldırım da katıldı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin acı günü

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin 70 yaşında vefat eden babası İslam Ekşi, son yolculuğuna Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle uğurlandı.

Maltepe İlçe Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı öncesi Bilal Ekşi, taziyeleri kabul etti.

Başbakan Yıldırım da Ekşi'ye taziyelerini sunarken, cenazeye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan,TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti İl Başkanı Selim Temurci, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, İslam Ekşi'nin yakınları, havacılık sektörü çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından İslam Ekşi'nin naaşı Çekmeköy'deki mezarlıkta toprağa verildi.


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Başbakan Binali Yıldırım
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