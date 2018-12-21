banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon dünya Allianz Bursa
Hedef 125 milyon dolar
Hedef 125 milyon dolar
Corolla zirvede
Corolla zirveyi bırakmıyor
THY’ye üç ödül
THY’ye üç ödül
Kahvenin ustaları
Kahve kokulu kariyer
RADYO TRAFİK UYARIYOR; KIŞ LASTİĞİN YOKSA ARACINI EVDE BIRAK!
Kış lastiğini sevdik

THY, İstanbul Havalimanı'ndan Gaziantep'e sefer başlattı

- Her gün karşılıklı yapılacak tarifeli seferlerin ilki yolculardan ilgi gördü

THY, İstanbul Havalimanı'ndan Gaziantep'e sefer başlattı
banner17

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan Gaziantep'e bugün tarifeli sefer başlattı.

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular, kontuarlarda bilet işlemlerini yaptı.

Yolcular, güvenlik kontrollerinin ardından Gaziantep'e gidecek tarifeli uçağa geçti.

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan tarifeli sefer gerçekleştirdiği 8. nokta Gaziantep'e her gün yapılacak tarifeli seferlerin ilki yoğun ilgi gördü.

Seferlerin başlayacağı üç gün önce duyurulmasına rağmen 109 yolcu Gaziantep'e uçtu.

Uçakta yüzde 72'lik doluluk oranına ulaşıldığı bildirildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Gaziantepİstanbul HavalimanıThy
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1