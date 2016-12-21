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THY'nin VIP uçağı İstanbul'a geldi

- VIP hizmetlerde kullanılmak üzere satın alındığı bildirilen Airbus A340-542 tipi uçak, THY Teknik hangarına çekildi

THY'nin VIP uçağı İstanbul'a geldi

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yollarının (THY), VIP hizmetlerde kullanılmak üzere satın alınacağını duyurduğu "Airbus A340-542" tipi uçak, İstanbul'a geldi.
Atatürk Havalimanı'na 16.45'te inen uçak, daha sonra THY Teknik hangarına çekildi.
THY'den 5 Aralık'ta yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, VIP hizmetlerde kullanılmak üzere 1 adet A340-542 tipi uçağın satın alınmasına karar verilmiştir." denilmişti.

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VİPThyAtatürk HavalimanıAirbus A340-542
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