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THY Olağan Genel Kurulu yapıldı

- Toplantıda, 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu ibra edildi

THY Olağan Genel Kurulu yapıldı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Anonim Ortaklığı Olağan Genel Kurul Toplantısı, hissedarların katılımıyla yapıldı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, THY Genel Yönetim Binası’nda gerçekleştirilen ve saat 14.00'de başlayan toplantıda, 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesinin ardından yapılan oylamayla 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu ibra edildi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Genel Müdür -Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkan Vekili Bilal Ekşi, İcra Komitesi Üyesi İsmail Cenk Dilberoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Arzu Akalın, İsmail Gerçek, Prof. Dr. Mecit Eş, Mehmet Büyükekşi, Muzaffer Akpınar ve Ogün Şanlıer hazır bulundu.

Toplantıda, Mehmet Büyükekşi'nin görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Orhan Birdal'ın atanmasına karar verildi.

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Genel KurulMehmet BüyükekşiOrhan BirdalTÜRK HAVA YOLLARI
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