THY, Sierra Leoneli hacı adaylarını kutsal topraklara taşıyor

ADDİS ABABA (AA) - Sierra Leone'nin başkenti Freetown'a tarifeli uçuş gerçekleştirmeye hazırlanan Türk Hava Yolları (THY), ülkedeki ilk operasyonuna hacı adaylarını kutsal topraklara taşıyarak başladı.

AA muhabirinin THY Basın Müşavirliğinden edindiği bilgiye göre, hava yolu şirketi, ülkedeki ilk operasyonunu 17 Ağustos'ta Sierra Leoneli hacı adaylarını Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine taşıyarak yaptı.

İlk gün 268 kişiyi Cidde'ye ulaştıran THY'nin, üç gün içinde 800 hacı adayını kutsal topraklara ulaştıracağı öğrenildi.

Ülkenin başkenti Freetown'daki Lungi Uluslararası Havalimanı'nda çalışmalara başlayan THY ekibini ilk gün Devlet Başkanı Yardımcısı Victor Foh ve Ulaştırma ve Havacılık Bakanı Leonard Balogun Koroma ziyaret etti.

Sierra Leone'ye ilk uçuşta yardım taşındı

Öte yandan THY, hacı adaylarını taşımak için ülkeye getirdiği ilk uçakta, aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında evsiz kalan ve yardıma muhtaç hale gelen Sierra Leonelilere yardım malzemesi taşıdı.

Türk Kızılayı ile yapılan iş birliği neticesinde, ülkeye gelen boş uçağa yaklaşık 20 tonluk yardım malzemesi yüklendi. Felaketin ardından ülkeye yurt dışından ulaşan ilk yardım malzemeleri, Ulaştırma Bakanı Koroma'ya teslim edildi.

Yapılan yardım dolasıyla duygulanan Devlet Başkanı Yardımcısı Foh da Türk halkına teşekkür ederek THY ve Kızılay yetkililerini, Cumhurbaşkanlığı makamına davet etti.

Muhabir: Tufan Aktaş