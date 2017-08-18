Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Avukat Metin Uracin Rosneft gıda
“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Enerjisini güneşten alıyor
Enerjisini güneşten alıyor
FIFA yılın adaylarını açıkladı
FIFA yılın adaylarını açıkladı
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı

THY, Sierra Leoneli hacı adaylarını kutsal topraklara taşıyor

Türk Hava Yoları, Sierra Leoneli 800 hacı adayını Cidde'ye ulaştırmaya başladı.

THY, Sierra Leoneli hacı adaylarını kutsal topraklara taşıyor

ADDİS ABABA (AA) - Sierra Leone'nin başkenti Freetown'a tarifeli uçuş gerçekleştirmeye hazırlanan Türk Hava Yolları (THY), ülkedeki ilk operasyonuna hacı adaylarıkutsal topraklara taşıyarak başladı.

AA muhabirinin THY Basın Müşavirliğinden edindiği bilgiye göre, hava yolu şirketi, ülkedeki ilk operasyonunu 17 Ağustos'ta Sierra Leoneli hacı adaylarını Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine taşıyarak yaptı.

İlk gün 268 kişiyi Cidde'ye ulaştıran THY'nin, üç gün içinde 800 hacı adayını kutsal topraklara ulaştıracağı öğrenildi.

Ülkenin başkenti Freetown'daki Lungi Uluslararası Havalimanı'nda çalışmalara başlayan THY ekibini ilk gün Devlet Başkanı Yardımcısı Victor Foh ve Ulaştırma ve Havacılık Bakanı Leonard Balogun Koroma ziyaret etti.

Sierra Leone'ye ilk uçuşta yardım taşındı

Öte yandan THY, hacı adaylarını taşımak için ülkeye getirdiği ilk uçakta, aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında evsiz kalan ve yardıma muhtaç hale gelen Sierra Leonelilere yardım malzemesi taşıdı.

Türk Kızılayı ile yapılan iş birliği neticesinde, ülkeye gelen boş uçağa yaklaşık 20 tonluk yardım malzemesi yüklendi. Felaketin ardından ülkeye yurt dışından ulaşan ilk yardım malzemeleri, Ulaştırma Bakanı Koroma'ya teslim edildi.

Yapılan yardım dolasıyla duygulanan Devlet Başkanı Yardımcısı Foh da Türk halkına teşekkür ederek THY ve Kızılay yetkililerini, Cumhurbaşkanlığı makamına davet etti.

Muhabir: Tufan Aktaş

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DünyaHacı AdaylarıKutsal TopraklarSierra LeoneThyTÜRK HAVA YOLLARI
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5