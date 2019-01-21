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THY, Stockholm-Antalya uçuşu başlatacak

- İsveç’in başkenti Stockholm ile Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’yı direkt uçuşlar ile bağlayacak tarifeli seferler 5 Temmuz'dan itibaren icra edilecek

THY, Stockholm-Antalya uçuşu başlatacak
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İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), İsveç’in başkenti Stockholm ile Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’yı direkt uçuşlar ile bağlayacak.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, açıklanan 2018 yılı yolcu rakamlarına göre hem iç hem de dış hat uçuşlarında geçen yıl rekor sayıda yolcu taşıyan THY, operasyonları ile Türkiye’nin turizmdeki atılımına desteğini sürdürüyor.

Hareket merkezi İstanbul’dan dünyanın 124 ülkesine uçan bayrak taşıyıcı havayolu, bu uçuşlara ek olarak Türkiye turizmi ve ekonomisi için stratejik öneme sahip noktaları da dünyaya bağlıyor. Küresel taşıyıcı, Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’dan İsveç’in Stockholm kentine direkt seferle Avrupa’nın kuzeyini Türkiye’nin güneyine bağlayacak.

Yaz sezonu boyunca haftada bir frekans icra edilecek seferler 5 Temmuz'da başlayacak. Yaz sezonunda özellikle charter uçuşların rekor düzeyde gerçekleştiği Antalya Havalimanı’ndan başlayacak direkt seferler nitelikli turistin Türkiye’yi tercih etmesinde de önemli rol oynayacak.

Avrupa’nın en soğuk şehirlerinden biri olarak yıllık ortalama sıcaklığı 7 derece düzeyinde gerçekleşen Stockholm’ün yıllık en yüksek deniz suyu sıcaklığı ise ağustos ayında, 17 derece düzeyinde oluyor. Antalya’da ise ekim ayında deniz suyu sıcaklığı ortalaması 26 derecelerde ölçülüyor. Antalya’ya doğrudan gerçekleşecek seferler temmuz ayı başından ekim ayı sonuna kadar icra edilecek. Böylece İsveç vatandaşları Avrupa’nın gözde turizm merkezlerinden olan Antalya’ya THY kalitesiyle ve doğrudan sefer rahatlığıyla seyahat edebilecek.

Cuma günleri yerel saat ile 23.20’de Stockholm’den kalkış yapması planlanan seferlerin cumartesi yerel saat ile 04.20’de Antalya’ya varması öngörülüyor. Dönüş seferlerinin ise cumartesi günü 01.20’de Antalya’dan kalkıp 04.25’te Stockholm’e varması planlanıyor.

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