THY Toronto'ya uçuşlarının 10. yılını kutladı

TORONTO (AA) - Türk Hava Yollarının (THY) Kanada'nın Toronto şehrine uçuşlarının 10. yılı etkinlikle kutlandı.



Mississauga Convention Center’da düzenlenen etkinliğe THY Amerika Kıtasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Doğan, Toronto’daki iş ve siyaset çevresi ile diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

AA muhabirine açıklama yapan Doğan, THY’nin 10 yıl önce başlayan Toronto seferleri ile Kanada’ya adım attığını ve bugün hedeflenenden daha iyi bir noktada olduklarını söyledi.

Geçen 10 yılda ciddi bir büyüme sağlandığını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Kanadalı müşterilerimize güzel bir hizmet sunmayı başardığımıza inanıyoruz. Yakaladığımız rakamlar bunu gösteriyor. Biliyoruz ki burada, markamıza ve hizmetlerimize ciddi bir talep var. Bu talebe cevap verebilmek için de elimizden gelen gayreti sarfediyoruz. Umuyoruz ki şartlar elverir, biz de buradaki vatandaşlarımıza ve Kanadalı diğer müşterilerimize daha fazla uçuşla hizmetlerimizi sunma imkanı buluruz."



Türkiye’nin Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen de THY’nin "milli havayolu şirketi" olduğunu ifade ederek, "THY, Toronto’yu dünyaya bağlıyor. THY, Toronto’dan haftada 6 ve Montreal’den haftada 3 uçuşla, buradan yola çıkan müşterilerini, İstanbul'umuz üzerinden sevdiklerine ulaştırıyor. Dileğimiz, Toronto ve Montreal uçuşlarının iki katına çıkması ve Vancouver-İstanbul seferlerinin de bir an önce başlaması. Bunu burada yaşayan 100 bini aşkın Türk istiyor, 1,5 milyondan fazla Müslüman istiyor ve 35 milyon Kanadalı istiyor." diye konuştu.



Bazı sanatçıların sahne aldığı etkinlikte yapılan çekilişlerle 10 kişiye business class Türkiye uçuşu hediye edildi.

Etkinlikte, daha önce THY adına Türkiye fotoğrafları çeken fotoğraf sanatçısı Randy van der Starren’in fotoğrafları da sergilendi.

