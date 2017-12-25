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THY uçağı hastalanan yolcu için pistten geri döndü

- Ercan-İstanbul seferini yapmak üzere kalkış için piste giden uçak, bir yolcunun panik atak geçirmesi nedeniyle geri dönerek park alanına geçti - Yolcunun indirilmesinin ardından uçak, İstanbul'a gelmek üzere havalandı

THY uçağı hastalanan yolcu için pistten geri döndü

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) Ercan-İstanbul seferini yapmak üzere piste giden uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle geri döndü.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'a gelmek için kalkışa hazırlanan uçakta bir yolcu panik atak geçirdi.

Yolcunun ve arkadaşının uçaktan inmek istemesi üzerine pilot pistten dönerek park alanına geçti. Park pozisyonuna dönen uçaktan rahatsızlanan yolcu ve arkadaşı indirildi.

Panik atak geçiren yolcunun şüpheli davranışları nedeniyle uçakta bomba araması yapıldı. Aramalar sonunda herhangi bir bulguya rastlanılmayan uçak, İstanbul'a doğru yola çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken uçak, hava trafiğinde yaşanan yoğunluk nedeniyle Atatürk Havalimanı'na yönlendirildi.

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