THY uçağı hastalanan yolcu için pistten geri döndü - Ercan-İstanbul seferini yapmak üzere kalkış için piste giden uçak, bir yolcunun panik atak geçirmesi nedeniyle geri dönerek park alanına geçti - Yolcunun indirilmesinin ardından uçak, İstanbul'a gelmek üzere havalandı

25 Aralık 2017 Pazartesi 11:24