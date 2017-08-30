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THY uçağı Kahire'ye zorunlu iniş yaptı

- İstanbul-Yanbu seferini yapan THY uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle Kahire'ye acil iniş yaptı

THY uçağı Kahire'ye zorunlu iniş yaptı

KAHİRE (AA) - Suudi Arabistan'ın Yanbu kentine gitmek için İstanbul'dan havalanan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağının, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Mısır'ın başkenti Kahire'ye acil iniş yaptığı belirtildi.

Mısırlı yetkililerden alınan bilgiye göre, İstanbul-Yanbu seferini yapan 114 sefer sayılı THY uçağında bulunan bir yolcu epilepsi nöbeti geçirdi. Pilotun Mısır hava sahasında "acil iniş" için havalimanı yetkililerinden izin istediği, kuleden gerekli izinlerin alınmasının ardından uçağın Kahire Uluslararası Havalimanı'na indiği ifade edildi.

Rahatsızlanan yolcunun hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, uçağın bir buçuk saatlik bir gecikmenin ardından seferine devam ettiği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul-YanbuSuudi ArabistanThy
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