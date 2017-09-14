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THY uçağına asılsız bomba ihbarı

- Köln-İstanbul seferini yapmak üzere hazırlanan THY'ye ait tarifeli uçağında, ihbar nedeniyle yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanılmadı

THY uçağına asılsız bomba ihbarı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları’nın (THY) Köln-İstanbul seferini yapmak üzere hazırlanan tarifeli uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.

Alınan bilgiye göre, Almanya'nın Köln kentinden Atatürk Havalimanı'na saat 11.00'de gelmek üzere sefer hazırlığı yapılan THY'ye ait "TK-1672" numaralı tarifeli uçak için Alman makamlarına bomba ihbarı yapıldı.

İhbarın ardından 2 pilot, 4 kabin memuru ile 113 yolcu uçaktan indirilerek, terminale alındı.

Güvenlik prosedürü uygulanan ve güvenli alana çekilen uçakta yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanılmadığı bildirildi.

İhbarın asılsız çıkması üzerine uçakta bulunan yolcuları için "boarding" işlemleri tekrar yapılmaya başlandı.

Uçağın, seferine devam ederek, İstanbul'a hareket edeceği öğrenildi.

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AsılsızBomba IhbarıKölnThy
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