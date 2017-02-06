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THY ve Halkbank'ın özelleştirme kapsamındaki hisseleri Varlık Fonu'na devredildi

THY'nin yüzde 49,12 ve Halkbank'ın yüzde 51,11 oranındaki hisselerinin özelleştirme kapsam ve programından çıkarılarak Türkiye Varlık Fonu'na devrine karar verildi.

THY ve Halkbank'ın özelleştirme kapsamındaki hisseleri Varlık Fonu'na devredildi

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) yüzde 49,12 ve Halkbank'ın yüzde 51,11 oranındaki hisselerinin özelleştirme kapsam ve programından çıkarılarak Türkiye Varlık Fonu'na devrine karar verildi.

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ Genel Müdürlüğüne gönderilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türk Hava Yolları AO'nun yüzde 49,12 ve Türkiye Halkbankası AŞ'nin yüzde 51,11 oranındaki hisselerinin özelleştirme kapsam ve programından çıkarılarak gerekli izinlerin alınmasını müteakip Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Kanun uyarınca Türkiye Varlık Fonu'na devrine karar verilmiştir."

Bir başka açıklamada ise Bakanlar Kurulu'nca Türk Telekomünikasyon AŞ'nin (Türk Telekom) Hazine Müsteşarlığına ait yüzde 6,68 (B Grubu yüzde 4,999660429, D Grubu yüzde 1,680339571) oranındaki hisselerinin de söz konusu kanun uyarınca Türkiye Varlık Fonu'na devredildiği belirtildi.

Muhabir: Mücahid Eker


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EkonomiHalkbankTÜRK HAVA YOLLARITürkiye Varlık Fonu
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