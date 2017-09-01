THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı'dan havalimanına ziyaret

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Kurban Bayramı dolayısıyla Atatürk Havalimanı'nı gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.

Aycı, Turkish Ground Services'in (TGS) Genel Müdürü Nurzat Erkal ve THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ile İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği (İHMD) basın odasını ziyaret etti.

Basın mensuplarının bayramını kutlayan Aycı, THY CIP Salonunu gezerek, çalışanlardan son durumla ilgili bilgi aldı.

Dış hatlar Gidiş Terminali'ni de gezen Aycı, buradaki yolcuların bayramını tebrik etti. Aycı, satış ofislerinde uçağına geç kalan ve bilet işlemleri sırasında sorun yaşayan yolcularla tek tek ilgilendi.

Görevlilere yolcuların sorunlarının çözülmesi talimatını veren Aycı, bayram seferlerindeki doluluk oranları hakkında bilgi aldı.

Aycı, basın mensuplarına bayramın ilk günü olmasına rağmen THY seferlerine yoğun ilgi gösterildiğini, özellikle ABD uçuşlarında uçakların dolu olduğu söyledi.

Kontuar görevlilerine yolcuların işlemlerinin hızlı yapılması talimatını veren Aycı, çalışanlarla tek tek görüşerek bayramlarını kutladı.











