Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ekonomi Saint-Guilhem-le-Desert İsmail Kartal
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı'dan havalimanına ziyaret

- Aycı, Atatürk Havalimanı'nı ziyaretinde, Kurban Bayramı dolayısıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı'dan havalimanına ziyaret

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Kurban Bayramı dolayısıyla Atatürk Havalimanı'nı gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.

Aycı, Turkish Ground Services'in (TGS) Genel Müdürü Nurzat Erkal ve THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ile İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği (İHMD) basın odasını ziyaret etti.

Basın mensuplarının bayramını kutlayan Aycı, THY CIP Salonunu gezerek, çalışanlardan son durumla ilgili bilgi aldı.

Dış hatlar Gidiş Terminali'ni de gezen Aycı, buradaki yolcuların bayramını tebrik etti. Aycı, satış ofislerinde uçağına geç kalan ve bilet işlemleri sırasında sorun yaşayan yolcularla tek tek ilgilendi.

Görevlilere yolcuların sorunlarının çözülmesi talimatını veren Aycı, bayram seferlerindeki doluluk oranları hakkında bilgi aldı.

Aycı, basın mensuplarına bayramın ilk günü olmasına rağmen THY seferlerine yoğun ilgi gösterildiğini, özellikle ABD uçuşlarında uçakların dolu olduğu söyledi.

Kontuar görevlilerine yolcuların işlemlerinin hızlı yapılması talimatını veren Aycı, çalışanlarla tek tek görüşerek bayramlarını kutladı.




İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Atatürk HavalimanıIlker AycıThy
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5