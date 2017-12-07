THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı: 29 Ekim 2018'de THY yeni evinde olacak

İSTANBUL (AA) - THY'nin alt markası Turkish Cargo'nun ilk "Boeing 777" kargo uçağının teslim töreni, Atatürk Havalimanı'nda bulunan THY Teknik Hangarı'nda yapıldı.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, burada yaptığı konuşmada, 2016'da büyük zorlukları geride bıraktıklarını, çok farklı ve anlamlı 2017'nin ise arkasından geldiğini söyledi.

Zorlukları aşmak için birlik ve beraberliğin çok önemli olduğuna dikkati çeken Aycı, "Bu anlamda 2018'in bugün buradan bakıldığında aydınlık gözükmesi, bizim 2018'in, 2019'un, 2020'nin hatta inşallah 2018'in 29 Ekimi'nde açacağımız dünyanın en büyük havalimanlarından biri ve Türk milletinin gururu olacak, Türk sivil havacılığının gururu olacak bir eserin, çok kısa sürede inşallah kavuşmasını yaşayacağız. 29 Ekim 2018'de THY yeni evinde olacak. Daha ilk günden, ilk saatten, ilk saniyesinden itibaren, inşallah uçaklarımız oraya inecek ve kalkacak. Bunun gayreti içindeyiz." diye konuştu.

Aycı, üçüncü havalimanında yükselecek THY tesislerinin inşaatları için planlama ve altyapı çalışmalarında belirli bir aşamaya gelindiğini de bildirdi.

Türk Sivil Havacılık Günü'nü de kutlayan Aycı, Türkiye'nin bu alanda vizyonunu ortaya koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a şükranlarını sunduğunu belirtti.

Aycı, teslim alınan "Boeing 777" kargo uçağının yer operasyonuyla uyumlu ve sessiz uçaklardan biri olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Gerek 102 tonluk kargo kapasitesi ile gerek 9 bin kilometreyi aşan menziliyle dünyadaki en uzun menzile gidebilen uçaklardan bir tanesi olması, hatta en uzun menzilli olması hasebiyle özellikle kargo sektöründe şirketimize kazandırılması son derece anlamlı bir uçak. Çevreye de duyarlı, bu anlamıyla da yakıt verimliliği bakımında da son derece önemli performansları beraberinde taşıyan, ileri teknolojiye sahip, güvenilir ve sektörde kendini ispatlamış, kanıtlamış bir uçak. Az evvel büyük bir heyecanla, tüylerimiz diken diken olarak onun havalimanımıza ilk inişini birlikte müşahede ettik. İnşallah, ilk seferini değerli kardeşlerimizle, pilotlarımızla, uçucu personelimizle birlikte Dubai'ye gerçekleştirecek."

Turkish Cargo'nun yıl başında 55 noktaya uçtuğunu anımsatan Aycı, kasımda ise bunun 72 noktaya geldiğini ifade etti. Aycı, ocak ayından itibaren bunun daha da artacağına işaret ederek, "Özellikle Toronto, Houston, Zaragoza, Bogota ve inşallah kısa sürede iznini alırlarsa, Meksika'yı da buna dahil edecekler. Meksika dahil olana kadar bir süre Miami'ye uçup buradan operasyon yapacaklar ama Meksika iznini aldıktan sonra Miami'yi Meksika ile becayiş yapacaklar." dedi.

Gelecek yıl yeni açılan kargo hatlarıyla 82 noktaya operasyon yapacaklarını kaydeden Aycı, taşınan kargoyu yüzde 29 artışla 1 milyon tona getirdiklerini bildirdi. Bunun asla yetmeyeceğini ifade eden Aycı, yeni havalimanıyla sektördeki iddialarını, ufuk ve vizyonu daha da ileriye taşıyacaklarını anlattı.

Aycı, yeni havalimanıyla İstanbul'un ürünlerin, hizmetlerin ve malların da çok hızlı bir şekilde dünyaya arz edilmesinde kritik rol oynayacağına dikkati çekerek, "Dünyada ilk beş kargodan birisi olma hedefiyle bu yolda yürünmektedir. İlk beş kargo şirketinden birisi olmak üzere, iş ortaklarımızla birlikte, mesai arkadaşlarımla birlikte, Genel Müdürümüz ve yönetim kurulumuzla birlikte her beraber başarılı bir dönem geçirme arzusundayız." değerlendirmesinde bulundu.

THY çalışanlarının aidiyet duygusu, çalışkanlıkları, fedakarlığı ve adanmışlıkları sayesinde şirkette farklı bir bereket oluşturduğunu aktaran Aycı, bu sayede THY'de uçak satma ve kiralama yerine yeni uçakları konuştuklarını dile getirdi. Aycı, çalışanların hak ettikleri ücretleri verme konusunda çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

"Türkiye büyüdükçe THY de büyüyor"

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de 2016'da yaşanan bazı sıkıntıları bugün aştıklarını söyledi. Bu yıl özverili çalışmalar sayesinde güzel noktalara geldiklerini dile getiren Ekşi, "2016 yılı sonunda 'Acaba filomuz fazla mı?' diye tereddütler gösterirken, bugün tam tersine yönetim kurulumuzun da onayıyla 46 artı 10 geniş gövde uçak ihalesine çıkan bir THY var. Uçak arayan bir THY var. Yönetim Kurulu Başkanımızın da ifade ettiği gibi, 7 bine yakın personel istihdam edecek THY ailesi var." değerlendirmesini yaptı.

THY'nin üçüncü çeyrek sonuçlarında ilan ettikleri gibi tarihi rekorlar kırdığını aktaran Ekşi, "2018 işaretleri çok daha güzel gözüküyor. Türkiye büyüdükçe THY de büyüyor. İnanın önümüz daha da aydınlıktır." şeklinde konuştu.

"Gerekli dizayn çalışmaları tamamlandı"

Konuşmaların ardından, yeni kargo uçağının teslim töreni dolayısıyla kurdele kesildi. Aycı ile Ekşi, törenin ardından kargo uçağını gezerek, incelemelerde bulundu.

İlker Aycı, bir gazetecinin üçüncü havalimanına taşınmayla ilgili sorusuna, "Biz 29 Ekim'de orada olmanın planları içindeyiz. A planı da bu, B planı da bu. Hepimiz buna göre çalışıyoruz." cevabını verdi.

Üçüncü havalimanında operasyonun giderek büyüdüğüne dikkati çeken Aycı, şunları kaydetti:

"Takdir edersiniz ki, kolay bir arazi değil. O arazinin hazırlanması ve inşaatlar üzerinde yükselmesi için tüm çalışmalar yapılıyor. Gerekli dizayn çalışmaları tamamlandı. Çok yakında inşaatların yükseldiğini göreceksiniz. Zaten son sürat terminal binası yürüyor. Havalimanının diğer kısımlarındaki işlemler de yürüyor, hamdolsun. Bizimki de çok süratli bir şekilde devam edecek. İnşallah yeni havalimanımızda, 29 Ekim'de olmanın gayreti içindeyiz, inşallah orada olacağız. Yeni evimize gitmek için sabırsızlanıyoruz. Bu zamanı iyi değerlendireceğiz, çok çalışacağız, hazır olacağız. Filomuz orada olacak inşallah. Bunun stratejileri üzerine arkadaşlar çalışmalar yaptılar. Her iki seçeneği de ciddi şekilde değerlendirdiler. Öncelikle biten tüm binaların hepsine taşınılacak. Oradan operasyon net olarak yürüyecek. Filo da buradan kalkıp, bir şekilde oraya inecek ve devam edecek. Bunun 'bing bang' dediğimiz şekilde şu anda olacağı öngörülüyor."



Muhabir: İzzet Taskiran