THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı:

İSTANBUL (AA) - THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Atatürk Havalimanı'ndan bugün yapılan seferlerde yolcu sayısının 90 binin üzerine çıkmasının ayrı ve farklı bir rekoru ifade ettiğini belirterek, "Bu anlamıyla rekorların kırıldığı bir bayramı beraberce yaşayacağız." dedi.

Aycı'nın, İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği'ni (İHMD) ziyaretinde THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de eşlik etti.

İlker Aycı, burada yaptığı açıklamada, rekor bir bayram süreci yaşadıklarını ve bundan mutluluk duyduklarını söyledi.

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkartılmasını tüm vatandaşlar gibi sevinçle karşıladıklarını, seyahatlerin günlere yayılmasının seferlerdeki yığılmaları rahatlattığını belirten Aycı, bugün bin 545 seferde 245 binden fazla yolcuyu taşıyacaklarını kaydetti.

Aycı, bu yolcuların yaklaşık 93 bin 500'ünün Atatürk Havalimanı çıkışlı olduğunu dile getirerek, "Atatürk Havalimanı çıkışlarında 90 binin üzerine çıkılması ayrı ve farklı bir rekoru ifade ediyor. Bu anlamıyla rekorların kırıldığı bir bayramı beraberce yaşayacağız. Bu bayram süresince kapasite limitlerimiz sonuna kadar zorlanacak. Biz de bu limitlerin zorlandığının farkında olduğumuz için yolcularımızı ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önüne alarak, elimizdeki uçak seviyesini maksimuma çıkartarak, ek seferler planladık." diye konuştu.

İç hatta yoğun ziyaret edilen yerlere ilave seferler koyduklarını hatırlatan Aycı, personel takviyesi ile havalimanlarında gerekli tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Aycı, THY'nin rekorları yolcular sayesinde kırdığını vurgulayarak, üstün gayret gösteren çalışanlara ve emeği olan kurumlara teşekkür etti.

Uçakların, seferlerin ve havalimanlarının bir limiti olduğuna dikkati çeken Aycı, bu nedenle meydana gelebilecek gecikme ve aksamalardan dolayı yolculardan şimdiden özür dilediğini kaydetti.

Yolculardan, sefer saatlerinden en az 3 saat önce havalimanına gelmesini isteyen Aycı, en iyi hizmeti vermek için tüm hazırlıkları yaptıklarını bildirdi.

Aycı, bir gazetecinin "THY'nin çift haneli büyümesi yaz sezonunda gerçekleşti. Bu nedenle yıl sonu hedefleriyle ilgili bir güncelleme olacak mı?" şeklindeki sorusuna şöyle cevap verdi:

"Yıl sonu hedeflerimizde yukarıya doğru, pozitif anlamda yükselişi ifade eden bir güncelleme olacak. Gerek kâr oranlarımızla ilgili, gerekse doluluklarımızla ilgili, ebitdar marjımızla ilgili arkadaşlarımız çalışmaları yaptılar. KAP'a duyurduğumuz anda buradaki net rakamlarla ilgili öngörülerimiz ve yeni yaptığımız güncellemeyle ilgili sizlerin bilgisi olacak."

THY'nin tüm çalışanlarının katkısıyla önemli mesafe kat ettiklerini dile getiren Aycı, rekorları yeniden kırdıklarını, bu nedenle çalışanlara yönelik bayram öncesi bir müjdesi olduğunu ifade etti.

Aycı, çalışanlara arife günü maaş avanslarını yatıracaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bundan böyle bunu gelenek haline getireceğiz. Her bayram THY çalışanları ve iştiraklerinin çalışanları, maaş avanslarını arife günü mutlaka alacaklar. Maaşların yüzde 70-80 civarındaki kısmını hemen arife günü onlara yatırmak suretiyle gerek kurban görevini yerine getirmek isteyenler, gerek bayramda harcama yapacak tüm arkadaşlarımızın da bu anlamda alın terleri kurumadan biz de bir miktar katkıda bulunarak, vermiş olacağız. Bundan dolayı da bizimle bu konuda iş birliği yapan sendikalarımıza da çok teşekkür ediyoruz."

Yolcu sayılarının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Aycı, Üçüncü Havalimanı'na da bu yükselişle gideceklerini belirtti.

Aycı, THY personelinin maaş farklarıyla ilgili bir soru üzerine, "Biz sene sonundaki daha önceden protokolümüzde var olan akdimize bağlıyız. Eğer orada bahsedilen performansı net olarak görürsek, yönetim kurulumuz olarak da oturur bunu değerlendirir, gereğini yaparız. Bu anlamıyla çalışanlarımızın yanındayız, çalışanlarımızla beraberiz. Sendikamızla da gerekli görüşmeleri yapar, revizyonu onlar için ve onlar adına yaparız. Hatırlarsanız, rekor kâr yılında da çalışanlarımıza bir prim güzelliği olmuştu. Bu anlamıyla onların yaptığı bu yılki fedakarlığın, bizim tarafımızdan performans istediğimiz noktaya geldiğinde cevapsız kalmayacağını bir kere daha altını çizmek istiyorum." ifadelerini kullandı.











