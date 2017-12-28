Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Hepsiburada Ozan Toprak Kalebaş ekonomi
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
AVM satışı açıklaması
AVM satışı açıklaması
En iyi cam şişeyi üretiyor
En iyi cam şişeyi üretiyor
İndirimli bilet kampanyası
İndirimli bilet kampanyası
Fiyatı inişe geçti
Fiyatı inişe geçti

THY'den çocuk yolcularına doğal oyuncak

- Ocak ayının ilk haftasından itibaren THY'nin dış hat seferlerinde seyahat edecek çocuk yolculara, doğal malzemelerden üretilmiş oyuncaklar hediye edilecek

THY'den çocuk yolcularına doğal oyuncak

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), dış hat seferlerinde, çocuk yolculara hareketli, şekil değiştirebilir, nesli tükenme tehdidi altında olan hayvan figürlerinin de yer aldığı ve doğal malzemelerden üretilmiş oyuncaklar armağan edecek.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, THY, ödüllü çevreci şirket politikaları çerçevesinde yeni projeler geliştirmeye devam ediyor.

THY, bu kapsamda, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için ocak ayının ilk haftasından itibaren bütün dış hat seferlerinde seyahat edecek çocuk yolcularına, doğal malzemelerden üretilmiş oyuncaklar sunacak.

Tüm operasyonlarını, topluma, ekonomiye ve çevreye karşı sorumluluk bilinciyle yürüten ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunan THY, oyuncaklarda kullanılan plastik malzemelerin çocukların sağlığı ve gelişimi üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu tespiti üzerine yeni bir uygulama başlattı.

THY, 3-12 yaş aralığındaki çocuk yolcuları için hazırladığı; hareketli, şekil değiştirebilir, nesli tükenme tehdidi altında olan hayvan figürlerinin de yer aldığı ve doğal malzemelerden üretilmiş bir koleksiyon hazırladı. Her uçuşta farklı oyuncaklardan oluşacak bu setlerle, çocukların sağlığını korumak, yaşam alanları tehdit altındaki hayvan türleri hakkında farkındalık oluşturmak ve çocuk yolcuların uçak seyahatlerini eğlenceli bir deneyime dönüştürmek hedefleniyor.

THY, sunacağı yeni oyuncakların üretiminde kullanılan ahşap malzemelerin Orman Yönetim Konseyi (FSC) kuruluşunun yayınlamış olduğu kurallara uygun şekilde üretilmiş olmasına dikkat ediyor. FSC; dünyadaki tüm ormanların en uygun şekilde yaşatılmasını, bu uygulamaların uluslararası anlamda yaygınlaşmasını amaçlayan ve bu amaca ulaşmak için uluslararası standartlar belirlemiş bir kuruluş olarak öne çıkıyor. Bunun yanında setlerde yer alan peluş oyuncaklar ise pamuktan üretiliyor.

Geliştirdiği doğa dostu ürünler ve ambalajlar ile özellikle çocukların zihinsel ve bedensel gelişimi için gerçekleştirilen bütün yenilikleri yakından takip eden THY, onlara her zaman en doğalı sunmayı hedefleyerek, faaliyetlerini sürdürüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çocuk YolcuDoğalOyuncakThy
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5