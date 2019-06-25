Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon ekonomi moda dünya seminer
Quick Sigorta'ya Avrupa'dan ödül
Avrupa'dan ödülle döndü!
“Motorcu Dostu Trafik“ projesi İzmir'de devam ediyor
“Motorcu Dostu Trafik“
“Çin'de her yerde Türk mermeri kullanıyoruz“
"Mermerin başkentiyiz"
Aksa Jeneratörden Mozambik'e yardım eli
Mozambik'e yardım eli
Kafkas ırkı arılar tanıtıldı
Kafkas ırkı arılar tanıtıldı

THY'den çocuk yolcularına seyahat kiti

- THY'nin "Bulut" ve "Kangal" olmak üzere iki farklı konseptte hazırladığı kitlerde göz bandı, kulaklık, çorap ve diş seti yer alıyor

THY'den çocuk yolcularına seyahat kiti
banner17

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), çocuk yolcular için yeni seyahat kiti hazırladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 2-12 yaş arasındaki misafirlerin uçuşlarını daha keyifli hale getirecek yeni çocuk kitleri tanıtıldı. Yeni seyahat kitleri çocuklar ve aileler için uçuş konforunu bir üst seviyeye çıkarmak amacıyla hazırlandı.

THY, uzun bir süredir minik yolcularını özel çocuk menüleri, eğlenceli dergiler ve doğa dostu oyuncaklarla ağırlıyor. Çocukların yaşları ve ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış yeni setler ise THY'nin uzun menzilli uçuşlarında 22 Haziran itibarıyla yolculara sunulmaya başladı. "Bulut" ve "Kangal" olmak üzere iki farklı konseptte hazırlanan kitlerde göz bandı, kulaklık, çorap ve diş seti yer alıyor. "Kangal" tasarımlı seyahat kiti uçuşun ardından da minik yolcuların severek kullanacağı sırt çantaları olarak tasarlandı.

Çocuk yolculara özel uygulamaları ile minik misafirlerini gökyüzünde eğlenceli bir maceraya taşıyan THY, yenilikleri keşfetmeleri için minik yolcularını bekliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çocukSeyahat KitiThy
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5