THY'den Güney Avrupa'ya bilet kampanyası

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), transfer merkezi İstanbul'dan İtalya, İspanya, Fransa, Malta, Portekiz ve Yunanistan'da bulunan 24 destinasyona uygun fiyatlarla uçuş imkanı sağlayan kampanya başlattı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanya kapsamında, İstanbul çıkışlı uçuşlarda 16-30 Kasım tarihlerinde bilet satın alacak yolcular, 11 Ocak-21 Mart 2018'de her şey dahil 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçma ayrıcalığı elde edecek.

Her şey dahil gidiş-dönüş 129 dolardan başlayan fiyatlar THY'nin resmi internet sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebiliyor.

Yolcular, kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" internet adresinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabilecek.

Muhabir: İzzet Taşkıran