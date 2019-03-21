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THY'den haber ve söylentilere ilişkin açıklama

-THY: -"Profesyonel olmayan bir şekilde derlenmiş, marka ve piyasa değerimize zarar vermeyi amaçlayan, asılsız olduğu kadar art niyetli bir yaklaşım ile yapılmış bu paylaşımlar ile ilgili hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz"

THY'den haber ve söylentilere ilişkin açıklama
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İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), "Ortaklığımızın Türkiye Varlık Fonu'na ait yüzde 49'luk hisselerinin yabancı bir havayolu şirketine satılacağına dair farklı zamanlarda ortaya atılan ve 20 Mart tarihinde bir sosyal medya platformunda yinelenen iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasında bulundu.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan duyuruda, "Ortaklığımızın Türkiye Varlık Fonu'na ait yüzde 49'luk hisselerinin yabancı bir havayolu şirketine satılacağına dair farklı zamanlarda ortaya atılan ve 20 Mart tarihinde bir sosyal medya platformunda yinelenen iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Profesyonel olmayan bir şekilde derlenmiş, marka ve piyasa değerimize zarar vermeyi amaçlayan, asılsız olduğu kadar art niyetli bir yaklaşım ile yapılmış bu paylaşımlar ile ilgili hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

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