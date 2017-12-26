THY'den Hollandalı çifte yıl dönümü sürprizi

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Singapur tarifeli seferinde seyahat eden Hollandalı Eleonard Kolff van Oosterwijk ile Edith van Kempen çiftinin 50. evlilik yıl dönümleri kabin görevlilerince uçakta kutlandı.

Geçen aylarda Iğdır-İstanbul uçuşunda Melek ve Muhtar Güldoğuş çiftinin 40. evlilik yıl dönümünü kutlayan THY, 21 Aralık'taki İstanbul- Singapur seferinde seyahat eden Hollandalı çifte de bulutların üzerinde, özel bir evlilik yıl dönümü kutlaması yaptı.

Sürpriz kapsamında kutlama pastası ikramının yanı sıra içinde 50 yıl önceki düğün resimlerinin yer aldığı bir resim çerçevesi armağan edilen çift, Singapur’a inişlerinde THY ekibi tarafından karşılandı ve havalimanından lüks araçla otellerine ulaştırıldı.

Hollandalı çift, mutluluklarını "Havalimanına geldik ve biniş kartlarımızı alarak uçağa geçtik. Sıradan bir yolculuk olacağını sanıyorduk, seyahatimize devam ederken yemek ikramı sonrasında bir anda kabin memurları üzerinde 50 yıl önceye ait düğün fotoğrafımızın bulunduğu büyük bir pasta ile çevremizi sardı. Bizi tebrik ettiklerinde neler olduğunu anlayabildik. Her şey inanılmazdı, daha sonra Singapur'a indik ve sürpriz burada da devam etti. Çok mutluyuz. THY'ye bu güzel sürprizi için teşekkür ederiz." sözleriyle anlattı.