THY'den ikinci çeyrekte 189 milyon dolar esas faaliyet karı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), bu yılın ikinci çeyreğinde 189 milyon dolar esas faaliyet karı gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, THY, bu yılın ikinci çeyreğinde 189 milyon dolar, ilk yarısında ise 17 milyon dolar esas faaliyet karı gerçekleştirdi. İkinci çeyrekte yolcu gelirleri 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 2,2 milyar dolara, kargo gelirleri ise yüzde 29 artış ile 327 milyon dolara, toplam gelirler ise yüzde 7 artış ile 2,6 milyar dolara ulaştı. Yılın ilk yarısında ise 4,6 milyar dolar toplam gelir elde edildi.

Geçen yılın ikinci yarısında başlanan gider tasarruf planına 2017 yılında da devam edilirken, yılın ikinci çeyreğinde toplam operasyonel giderler yüzde 7 azaldı ve 2,5 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşti.

THY, birim giderlerde de geçen yılın aynı dönemine göre gerçekleşen yüzde 10’luk düşüş ile emsal hava yolları arasında en düşük birim gidere sahip hava yolu olma özelliğini sürdürdü. Ayrıca yakıt hariç birim giderlerde yüzde 13’lük önemli bir düşüş elde edildi.

Global sektördeki yoğun rekabete, yakın coğrafyada yaşanan siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklara ve kurdaki dalgalanmalara rağmen, Türk Hava Yolları nakit yaratmaya devam etti. FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar-EBITDAR) 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 109 artarak, 661 milyon dolar seviyesinde, FAVKÖK marjı ise 12,3 puan artarak yüzde 25,3 seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında açılan 5 yeni dış hat noktası ile birlikte toplam 120 ülkeye uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yollarının filosundaki uçak sayısı da 228’i dar gövde, 93’ü geniş gövde ve 15’i kargo olmak üzere 336’ya ulaştı.

İkinci çeyrekte yolcu sayısı yüzde 8,5 arttı

Trafik sonuçlarına bakıldığında, 2016 yılının yüzde 4 üzerinde kapasite arz edilen 2017 yılının ikinci çeyreğinde turizmin canlanmaya başlaması ile beraber taşınan yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artarak 17,3 milyon olarak gerçekleşti, doluluk oranı ise 4,1 puan artışla yüzde 77,7 oldu.

Gelirlerin önemli bir kısmının elde edildiği yurt dışı uçuşlarının yolcu doluluk oranı ise 4,5 puanlık artış ile yüzde 76,8’e yükseldi. İkinci çeyreğin operasyonel başarısının etkisiyle ilk yarıda 30,3 milyon yolcu taşınırken yolcu doluluk oranı 2,4 puanlık artışla yüzde 76 olarak gerçekleşti.

Dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo markalarından biri olan Turkish Cargo, son 10 yıldır yürütmekte olduğu güçlü büyüme eğilimini, kesintiye uğratmadan sürdürmeye ve dünya hava kargo pazarındaki payını artırmaya devam ediyor. Bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artışla 289 bin ton kargo taşıması yapılmış olup, kargo gelirleri bu çeyrekte yüzde 29 artarak 327 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kargo uçak sayısındaki artış ve uçakların daha verimli kullanılması sonucu kargo uçakları ile üretilen kapasite artmaya ve kargo uçuş ağı genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda 2016 yılının başlarında 55 olan kargo uçuş noktası, 2017’nin ikinci yarısında 65’e yükseldi.

Üst üste 9’uncu kez Skytrax tarafından “Güney Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi” seçilen Türk Hava Yolları, bu yıl business sınıfı ikram kategorisinde “En İyi Business Class İkram Servisi”, “En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu” ve “En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu İkramı” ödüllerinin de sahibi oldu. Türk Hava Yolları kaliteli hizmet anlayışı ile başarılı çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.

İştirakleri ile yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlayan, Türkiye’nin en değerli markası ve en büyük hizmet ihracatçısı olan THY, global sektördeki rekabete, yakın coğrafyada yaşanan siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklara ve sektörü doğrudan etkileyen kur dalgalanmalarına rağmen, sahip olduğu coğrafi konum, network ağı, düşük maliyet yapısı gibi tüm rekabet avantajlarını en etkin şekilde kullanarak başarılı sonuçlar üretmeye, Türkiye’ye kazandırmaya ve dünyanın önde gelen havayolu şirketlerinden biri olma hedefi doğrultusunda emin bir şekilde büyümeyi sürdürüyor.

Muhabir: Elif Ferhan Yeşilyurt