THY'den legolu reklam filmi

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) dünyaca ünlü lego figürlerinin rol aldığı yeni uçak içi emniyet filmini yayınlamaya başladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, özel yapım bir animasyon olan yeni uçak içi emniyet videosu, "LEGO Movie", "LEGO Batman Movie", "LEGO NINJAGO® Movie" ile tüm dünyada merakla beklenen ve Şubat 2019’da sinemalarda olacak "LEGO Movie 2'nin montaj ekibi tarafından üretildi.

THY'nin Warner Bros. ve Lego iş birliği ile yapılan yeni emniyet filmi bugünden itibaren tüm uçuşlarda ve internet kanallarında yayınlanacak.

Şimdiye kadar yapılmış ilk lego emniyet filmi olan videoda, yolcuların uymaları gereken emniyet prosedürleri unutulmaz şarkılar ve danslar eşliğinde eğlenceli ve esprili bir dille anlatılıyor. THY, uçak içi eğlence sisteminde farklı dillerde yer alan sayısız filmler, televizyon şovları, müzikler ve oyunların yanı sıra yeni emniyet videosuyla da tüm yolcularını bilgilendirirken eğlendirmeyi amaçlıyor.

En küçük film karakterlerini bir araya getiren ilk uçak içi emniyet filmi, adeta THY ve LEGO'nun gelecekteki iş birliklerinin de ipuçlarını veriyor.

İş birliği kapsamında "LEGO Movie 2" dünya lansmanı öncesinde yayınlanacak küresel reklam kampanyası, film temalı uçağı ve ikinci bir uçak içi emniyet filmi gibi şaşırtıcı ve eğlendirici aktivasyonları içeriyor.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, emniyeti en üst seviyede tutan küresel bir havayolu olarak, bu film için Warner Bros. ve LEGO Film markalarıyla iş birliği yapmaktan heyecan duyduklarını belirtti.

THY ile Warner Bros'un dünyanın dört bir yanında sevilen, nesilleri ve kültürleri bir araya getiren markalar olduğunu kaydeden Aycı, "Her kuşağa erişebilen eğitici ve eğlendirici temasları ile yeni uçuş güvenliği videomuzu, çocuk ve de yetişkin tüm yolcularımızın keyifle izlemesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Warner Bros. Pictures Group ile Warner Bros. Home Entertainment Global Pazarlama Başkanı Blair Rich ise THY ile yeniden çalışmaktan ve onları renkli LEGO Movie dünyasına dahil ederek, “dünyalarımızı keşfetmelerinden” heyecan duyduklarına dikkati çekerek, "Bu iş ortaklığı, her iki markanın en iyi taraflarını akıllı ve yaratıcı bir şekilde ortaya çıkarıyor ve bunları müşterilerine ileterek onları eğlendiriyor." değerlendirmesini yaptı.

- 3 milyon Lego parçası kullanıldı

LEGO filminden esinlenen emniyet filminin hayata geçirilmesinde 2 konsept artist, 3 layout artist, 7 animatör ve 4 ışık teknisyeninden oluşan 16 kişilik bir prodüksiyon ekibi görev aldı.

950 günden uzun süren çalışmalarda uzmanlar sahneleri hayata geçirebilmek için yaklaşık 3 milyon adet LEGO parçası kullandı. Animasyonun üretilen 973 farklı versiyonu toplamda yaklaşık 10 milyon işlemci saati gerektirdi. THY filosunda yer alan 15 farklı uçak modelinin belirgin emniyet özellikleri için, filmin hem İngilizce hem Türkçe olarak 30 farklı versiyonu üretildi.

THY'nin yeni uçak içi emniyet filmi, "https://youtu.be/Ar4l-mcrR0I" linki üzerinden izlenebilecek.