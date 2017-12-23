THY'den Lizbon'daki yolculara uyarı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Lizbon'daki grev nedeniyle bu havalimanı kalkışlı seferlerle hareket edecek yolculara duyuruda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Portekiz Lizbon Havalimanı’nda, 24.12.2017 tarihinde, saat 00.00 itibariyle başlayıp, 25.12.2017 tarihinde saat 23.59’da sona erecek olan güvenlik grevi nedeniyle, bu süre zarfında gerçekleştireceğiniz Lizbon Havalimanı kalkışlı uçuşlarınızın 3,5 saat öncesinde havalimanınızda olmanız önem arz etmektedir. Göstereceğiniz hassassiyet için şimdiden teşekkür eder, iyi uçuşlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Muhabir: İzzet Taskiran