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THY'den Miami'ye ek sefer

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), ABD'de etkisini göstermesi beklenen Irma kasırgası nedeniyle bugün 2 ek sefer düzenleyeceğini bildirdi.THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, ABD'nin Florida eyaletinde görülen Irma kasırgasının,...

THY'den Miami'ye ek sefer

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), ABD'de etkisini göstermesi beklenen Irma kasırgası nedeniyle bugün 2 ek sefer düzenleyeceğini bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, ABD'nin Florida eyaletinde görülen Irma kasırgasının, sefer düzenlenen Miami'yi etkilemesinin beklendiğini belirtti.

Açıklamada, "Miami Havalimanı otoritesinin olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 Eylül 2017 tarihinde alanı hava trafiğine kapatma ihtimaline karşın, 7 Eylül'de 11.30 İstanbul kalkışlı ve 21.00 Miami kalkışlı ek seferler planlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Ek SeferIrma KasırgasıMiamiThy
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