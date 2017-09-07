THY'den Miami'ye 'Irma kasırgası' ek seferi

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), ABD'de etkisini göstermesi beklenen Irma kasırgası nedeniyle bugün 2 ek sefer düzenleyeceğini bildirdi.Irma Kasırgası 37 milyon kişiyi etkileyebilirIrma kasırgası Porto Riko'yu vurmaya başladıABD yeni kasırga Irma'ya hazırlanıyor
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, ABD'nin Florida eyaletinde görülen Irma kasırgasının, sefer düzenlenen Miami'yi etkilemesinin beklendiğini belirtti.
Açıklamada, "Miami Havalimanı otoritesinin olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 Eylül 2017 tarihinde alanı hava trafiğine kapatma ihtimaline karşın, 7 Eylül'de 11.30 İstanbul kalkışlı ve 21.00 Miami kalkışlı ek seferler planlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Muhabir: İzzet Taskiran