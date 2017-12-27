İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), dijital yolcu deneyimini bir üst seviyeye taşımak için, "Seyahat Fikirleri" (travel hackathon) düzenledi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yolcularının seyahat tecrübelerini mükemmelleştirmek için daima yeni fikirler ve projeler geliştiren havayolu şirketi, dijital yolcu tecrübesini bir üst seviyeye taşıma hedefiyle etkinlik yaptı.

Açılış konuşmasını THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı’nın yaptığı etkinlik, 22-24 Aralık'ta THY Uçuş Eğitim Merkezi'nde düzenlendi.

Binin üzerinde katılımcının oluşturduğu 308 takım arasından seçilen 42 takım, 48 saat boyunca; uçuş öncesi, hava alanı, uçak içi ve uçuş sonrası olmak üzere seyahat sürecinin 4 temel kategorisinde daha verimli, daha stressiz, daha mutlu ve daha dijital bir yolculuk tecrübesi yaşatmak için çözümler geliştirdi.

Bilgisayar programcılarının, grafik tasarımcılarının ve proje yöneticilerinin birer takım oluşturarak katıldığı, diğer takımlar ile yarıştığı etkinlikte gruplar, THY çalışanları ve yöneticileriyle hackathon paydaşlarından oluşan 65 mentörün rehberliğinde yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri, sanal ve arttırılmış gerçeklik, blockchain ve biyometri gibi yeni ve yükselen teknolojileri kullanarak projeler üretti.

Etkinlikteki takımlar çözümlerini, "Turkish Airlines Developer Portal" üzerinden sunulan API setlerinin yanı sıra, etkinliğe özel açılan toplam 27 "svis" ve geçmiş uçuş verilerini de kullanarak geliştirdiler. Geliştiriciler, etkinlik paydaşlarından Microsoft, SITA, Sabre, Turkcell, Pointr, Locuslabs, iyzico, İETT, İBB, İsbak, Intel, İGA, Here, Yandex, UBER, Ininal, Turkgen, Turta, Boni, Katı Hal, Hackquarters firmalarının sağladıkları servisleri kullanıp, rehberliklerinden faydalanarak çözümlerini zenginleştirdi.

Final değerlendirmelerinde THY Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Ali Serdar Yakut, BT Strateji ve Yönetişim Başkanı Yurdakan İşkesen, Operasyon Çözümleri Başkanı Mustafa Eğilmezbilek, Kurumsal Projeler ve İnovasyon Başkanı Adem Yılmaz, THY ile paydaş firmaların üst düzey yöneticilerinden oluşan 16 kişilik jüri, final sunumlarını yapmaya hak kazanan 12 takımı dinleyerek, kazananları belirledi.

Hackathon'un en değerli ödülü, seçilen takımların çözümlerini hayata geçirmeleri için THY Dijital İnovasyon Müdürlüğü tarafından kuluçka ve pilot uygulama konusunda destek sağlanması olarak belirlendi.