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THY'den Somalili çocuklara 60 ton besin yardımı

THY, kıtlık ve kuraklıkla mücadele eden Somalili çocuklara, 60 ton besin takviyesi taşıyan bir kargo uçağını gönderdi.

THY'den Somalili çocuklara 60 ton besin yardımı

İSTANBUL - (AA) Türk Hava Yolları (THY), kıtlık ve kuraklıkla mücadele eden Somalili çocuklar için 60 ton besin takviyesi taşıyan kargo uçağını gönderdi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, THY, kıtlık ve kuraklıkla mücadele için mart ayından bu yana başlatılan kampanya ile dünya çapında sosyal medya ünlüleriyle birlikte Somali'ye yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Sosyal medya yıldızları Jerome Jarre, Casey Neistat ve aktör Ben Stiller gibi isimlerin öncülük ettiği "Love Army for Somalia" adlı girişimle iş birliği kapsamında geçen mart ayında da 60 ton besin takviyesini Mogadişu’ya ulaştıran THY, bugün de çocuklara yönelik 60 ton besin takviyesi içeren yardımı bir kargo uçağıyla gönderdi.

"Kıtayla ilişkilerimiz yalnızca insani yardım misyonlarıyla sınırlı değil"

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY'nin, kampanyaya Somali'ye yardım çağrısının sosyal medyada ilk duyulmasının ardından memnuniyetle dahil olduklarını anlattı. Bugün de çocuklara yönelik gıdalarla yüklü ikinci kargo uçağını gönderdiklerini anımsatan Aycı, şunları kaydetti:

"Afrika’nın bir numaralı uluslararası taşıyıcısı olarak, kıtayla ilişkilerimiz yalnızca insani yardım misyonlarıyla sınırlı değil. THY yıllardır Afrika'nın pek çok ülkesinde geniş kapsamlı sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor. Tüm bu projeleri, dünyanın geri kalanıyla buluşturmaktan gurur duyduğumuz Afrika halkına destek sunmak üzere gerçekleştiriyoruz."

Muhabir: Emrah Güney




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