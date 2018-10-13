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THY'den "Türkiye Kazanacak" kampanyasına destek

- Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek amacıyla, 12 Ekim-31 Aralık'ta alınacak bazı biletlerde yüzde 10 indirim yapılacağı duyuruldu - Kampanya kapsamında indirimli alınan biletlerle aynı tarihlerde uçulabilecek

THY'den
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İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), "Türkiye Kazanacak" sloganıyla açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek amacıyla, bazı biletlerde yüzde 10 indirim yapacağını duyurdu.

THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, dünyada en çok ülkeye uçan hava yolu şirketi olarak Türk bayrağının gururla göklere çıkarıldığı vurgulanarak, Türkiye’nin dört bir yanına ve Türkiye’den yurt dışına gerçekleştirdikleri uçuşlarda yüzde 10 indirimin yolcuları beklediği belirtildi.

İndirimden yararlanmak için bilet alınırken "TURKIYEKAZANACAK" promosyon kodunun girilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, "Gücümüze güç katan beraberliğimiz her şeyden değerli." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Kampanya kapsamında vergi ve harçlar hariç ücretler üzerinden yüzde 10 indirim uygulanır. Kampanya, iç hat ve Türkiye çıkışlı dış hat ücretlerinde geçerlidir. İndirim, yalnızca Türk Hava Yolları ve AnadoluJet tarafından gerçekleştirilen ekonomi sınıfı (Economy Class) uçuşlarda geçerlidir. Kampanya, 12 Ekim 2018 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenen biletler ve 12 Ekim 2018 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen uçuşlarda geçerlidir. 'TURKIYEKAZANACAK' promosyon kodu, ödeme sayfasında ödeme tipi seçildikten sonra görüntülenen promosyon kodu alanına girilerek geçerli hâle gelir. İptal ve değişiklik durumunda ücret kuralları geçerlidir. Biletleme dönemi, Türkiye yerel saatine göre başlar ve sona erer. Ücret ve indirim miktarı ücret sınıfına göre farklılık gösterebilir. İndirim kodu rezervasyon, EFT ve internet bankacılığı ödemelerinde geçerli değildir. Kampanya, diğer kampanya ve promosyonlarla birleştirilemez."






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