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THY'den yolculara 64 bin ton ikram

- THY, geçen yıl, 29 bin 966 ton yiyecek ile 34 bin 434 ton içecek olmak üzere toplam 64 bin 400 ton ikramı yolcularının beğenisine sundu

THY'den yolculara 64 bin ton ikram
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İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), geçen yıl 29 bin 966 ton yiyecek ile 34 bin 434 ton içecek olmak üzere toplam 64 bin 400 ton ikramı, yolcularına sunmak üzere uçaklarına yükledi.

Dünyanın en iyi uçak içi ikram sunan markaları arasındaki bayrak taşıyıcı THY, geçen yıl 75,2 milyon yolcusunu Türk misafirperverliği ile 124 ülkedeki 306 noktaya taşıdı.

THY, bu dönemde 29 bin 966 ton yiyecek ile 34 bin 434 ton içecek olmak üzere toplam 64 bin 400 ton ikramı misafirlerine sunmak üzere uçaklarına taşıdı.

Günde ortalama bin 300 sefer icra eden THY, bu uçuşlara günde 176 ton ikram yüklemesi yaptı.

Konu ile ilgili görüşlerini açıklayan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Filomuzdaki 338 restoranımızdan birinde gökyüzü manzaralı bir akşam yemeğine ne dersiniz? Geçtiğimiz yıl bizimle bulutların üzerinde buluşan misafirlerimize 29 bin 966 ton yiyecek ve 34 bin 434 ton içecek ikramında bulunduk. Yine bekleriz." ifadelerini kullandı.


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