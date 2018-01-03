THY'nin 2 uçağı başka havalimanına yönlendirildi

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Basel ile İstanbul-Zürih seferini yapan tarifeli uçakları, İsviçre'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle İtalya'daki Milano Havalimanı'na yönlendirildi.
Alınan bilgiye göre, THY uçağı 189 yolcusuyla Atatürk Havalimanı'ndan İsviçre'nin Basel kentine hareket etti.
Basel'e gitmesi planlanan uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle bu kente iniş yapamadı.
Uçak, İtalya'nın Milano kentine yönlendirildi.
THY'nin İstanbul-Zürih seferini yapan tarifeli uçağı da olumsuz hava koşulları nedeniyle Milano’ya iniş yaptı.