İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı için 31 Aralık'ta geçişe hazırlık yapacaklarını belirterek, "O geçişle beraber her şeyin dört dörtlük olmasını istiyoruz." dedi.

THY'de göreve yeni başlayan 500 pilot için düzenlenen "Ailemize Hoş Geldiniz" etkinliği, şirketin Yeşilköy'deki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

"Kaptan Pilot, II. Pilot ve Yetiştirilmek Üzere Pilot" unvanlarıyla göreve başlayan pilotlar için yapılan törene Ekşi ve bazı davetliler katıldı.

Ekşi, THY’nin Türkiye’nin gururu olduğunu, bu markanın ileri gitmesi için mezun olan pilotların değer katması gerektiğini belirtti.

THY’nin ülke için stratejik değere sahip olduğunu, buraya hizmet etmenin gururunu taşıdıklarını ifade eden Ekşi, "Dünyadaki pilot ihtiyacı hepimizin malumu. Biz de THY olarak hem Aydın Çıldır’da hem de ülkemizdeki diğer uçuş okullarında yoğun bir pilot yetiştirme programı yürütüyoruz. Buradan her sene 400 civarında pilot arkadaşımızı yetiştirerek bünyemize katıyoruz. Onun dışında istihdam yoluyla kadromuzu güçlendiriyoruz. Bu yıl, 41 uçağımız filomuza katılacak.” diye konuştu.

Ekşi, diğer şirketlerden bünyelerine katılan pilotların yeni kurumlarına bir an önce uyum sağlaması gerektiğini kaydetti.

THY’nin bir kültürü olduğuna değinen Ekşi, pilotlardan mesleki kurallara titizlikle uymalarını ve çok okumaları gerektiğini bildirdi.

Ekşi, daha sonra pilotlarla toplu fotoğraf çektirdi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, etkinliğin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'den pilot yetiştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Pilot adaylarını yurt dışına da gönderdiklerini belirten Ekşi, "Multipilot Licence (MPL) dediğimiz, daha kısa sürede pilotları bünyemize katacak bir çalışma başlattık. İnşallah bu sene sonuna doğru ilk ekibimize alacağız. Dolayısıyla çok daha hızlı bir şekilde pilot arkadaşlarımızı yetiştirme imkanına sahip olacağız. THY uçakları önümüzdeki yıllarda da sürekli geliyor. O uçakları uçuracak pilotlara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Ekşi, bu yıl 500'üncü pilotu bünyelerine kattıklarını dile getirerek, "Benim buradan tüm genç arkadaşlarımıza mesajım şu: Pilotluk çok güzel bir meslek. Maddi anlamda da güzel bir meslek, manevi tatmin anlamında da güzel bir meslek. Özellikle 'Ben havayollarına geçmek istiyorum' diyen arkadaşlarımızı İngilizcelerini de geliştirerek, pilot olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bünyelerinde 4 bin 800'ün üzerinde pilotun uçtuğunu, bu yıl yaklaşık 600 pilotun daha ekibe katılacağın kaydeden Ekşi, ailelerin de çocuklarını pilot olmaya teşvik etmesini istedi.

Ekşi, bir soru üzerine, İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim'de açılacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"THY, 85 yıldır hazır. THY'nin hazır olmadığı bir şey yok. Biz, Yeni Havalimanı'nın faaliyete geçebilmesi için tüm desteğimizi oraya veriyoruz. Uçaklarımızı götürüyoruz, elemanlarımızı götürüyoruz. Bunları yaparken de büyük bir yardımlaşma içinde yapıyoruz. Yeni Havalimanı, 29 Ekim'de açılacak. Bir tören yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız açacak ama ondan sonra havacılıkta tüm büyük projelerde olduğu gibi deneme, test süreci olacak. İki aylık bir test süreci yapılacak. Burada amaç ne? Yolcuyu hiçbir şekilde mağdur etmeden bu işi yapabilmek. Bu kadar büyük projede, siz ne kadar hazır olursanız olun, her şey dört dörtlük de deseniz, muhakkak surette ufak tefek aksamalar olur. İşte o ufak tefek aksamaları minimize edebilmek için 2 aylık bir geçiş dönemi planlandı. Geçen yapılan test iyiydi ama elbette dediğim gibi büyük projelerde küçük aksamalar olur. Onda da vardı. Onlar da düzeltilecek. İki ay boyunca biz her gün orada seferler yaparak, varsa şayet ki ufak tefek olabilir, bu hataların düzeltilerek, 31 Aralık'ta inşallah büyük geçişe hazırlık yapacağız. O geçişle beraber her şeyin dört dörtlük olmasını istiyoruz. Müteahhit firmaya dediğimiz o, DHMİ ve SHGM'in de de müteahhit firmayı yönlendirdiği o. Ben bir problem görmüyorum. İnşallah 31 Aralık'ta büyük geçiş, büyük göç olacak."

Bilal Ekşi, yerli pilotlarla uçmak için büyük çaba sarf ettiklerini, MPL sistemini bu sebeple başlattıklarını kaydetti.

Türkiye'deki uçuş okullarından mezun olan pilotların havayolu şirketlerinde hizmete başlayabildiklerine değinen Ekşi, "O yüzden aldıkları eğitim bu çerçevede biraz daha uzun oluyor ama bu MPL eğitiminde yaklaşık 4-5 ay daha kısalıyor. Hangi havayoluna girmek için eğitim alıyorsanız, ona göre düzenliyorsunuz. Burada süre kısaldığı için, yetiştirilen pilot sayısında bir artış olacak. Dediğim gibi THY, filosunu karşılamak için Türkiye'den pilot yetiştirmek için elinden geleni yapıyor. Bunu diğer havayollarında da bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Pilot ihtiyacını kendi bünyelerinden karşılamaya çalıştıklarını, ihtiyaca göre dışarıdan da alım yapabileceklerini kaydeden Ekşi, Türkiye'den pilot adayların genellikle İngilizce konusunda problemleri olduğunu, ancak yetenek konusunda dünyadan bir farkların bulunmadığını söyledi.

Eskiden dört yıllık üniversite mezunu şartının artık iki senelik meslek yüksek okullarından mezun olma şeklinde değiştirildiğini kaydeden Ekşi, sivil havacılık kuralları gereğince lise mezunu bir kişinin de pilot olmasına izin olduğunu anımsatarak, "Belki şimdi iki senelik okulları, üniversiteler de destekleyecek. Liseden sonra aldığı iki yıllık eğitimiyle doğrudan pilot çıkarabilir. Bu da hakikaten büyük bir açılım olur." şeklinde konuştu.

- Havalimanında polisti, pilot oldu

Törene katılan pilotlardan Musa Aslan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 13 yıl polis memuru olarak görev yaptığını, son 10 yılda Atatürk Havalimanı'nda çalıştığını belirtti.

Aslan, pilotluğun çocukluğumdan beri hayal ettiği bir meslek olduğuna değinerek, "Havalimanında görev yaptığım sürece uçuş ekiplerini gördüğümde bu isteğimin arttığını anladım. Sabırla yoluma devam ettim.18 aylık pilotaj eğitimimi tamamladım. Hayal ettiğimi şirketteyim. İki meslek de kurallara uymayı gerektiren şerefli meslek. Arkadaşlarım da benimle gurur duyuyor. Azmin sonu her zaman başarıya ulaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Törende, 7 yıldır kabin memuru olarak görev yaptıktan sonra eğitimlerini tamamlayarak, pilot olan Pınar Çetin de yer aldı.

Havacılığı asla bırakmak istemediği için pilot olmaya karar verdiğini ifade eden Çetin, "Bu kararım arkadaşlarım için de sürpriz oldu. Hepimiz aynı çatı altındayız. Bu şirketin başarısı için çaba harcıyoruz. Umarım kokpit koltuğunda oturmayı da başarabiliriz." dedi.