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THY'nin Houston seferlerinin iptal edilmesi

- Bugün ve yarın da seferler karşılıklı yapılamayacak

THY'nin Houston seferlerinin iptal edilmesi

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), İstanbul-Houston tarifeli seferlerinin bugün ve yarın da karşılıklı olarak iptal edildiğini bildirdi.

THY'den yapılan açıklamada, ABD'nin Houston şehrinde yaşanan sel felaketi ile havalimanı ve şehir arasındaki ulaşım durması nedeniyle buradaki meydanın otorite tarafından operasyona kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu sebeple 29 Ağustos'ta TK-33 İstanbul-Houston, TK-34 Houston-İstanbul, 30 Ağustos'ta TK 33 İstanbul-Houston, TK-34 Houston-İstanbul seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



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