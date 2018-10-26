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THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki seferleri

-THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: "Ankara, Antalya, İzmir, Ercan ve Bakü’ye promosyon fiyatları ile yapılan toplam rezervasyon sayısı 21 bini aştı. Büyük projeyi denemeye büyük talep var."

THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki seferleri
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İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan Ankara, Antalya, İzmir, Ercan ve Bakü’ye promosyon fiyatlarıyla yapılan toplam rezervasyonun 21 bini aştığını bildirdi.

Ekşi, Twitter’dan 29 Ekim'de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'ndan yapılacak tarifeli seferlere ait rezervasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan 1-7 Kasım'da Antalya ve İzmir seferlerinde dolulukların yüzde 75'i aştığını kaydederek, "Ankara, Antalya, İzmir, Ercan ve Bakü’ye promosyon fiyatları ile yapılan toplam rezervasyon sayısı 21 bini aştı. Büyük projeyi denemeye büyük talep var." ifadelerini kullandı.

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Bilal Ekşiİstanbul Yeni HavalimanıThy
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