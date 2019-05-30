İSTANBUL (AA) - İZZET TAŞKIRAN - Milyonlarca yolcunun güvenli ve rahat bir şekilde uçması için çalışan Türk Hava Yolları (THY) kabin memurları, kendi aralarında kurdukları "İyiliğe Uçanlar Platformu" ile yardıma muhtaç insanlara ulaşarak, ihtiyaçlarını karşılıyor.

THY Kabin Amiri Sinem Güldal ve mesai arkadaşlarının gittikleri şehirlerde karşılaştıkları insanlara yardım eli uzatmasıyla beraber birkaç kişiyle başlayan iyilik hareketi, havacılık camiasının desteğiyle sekiz yılda, Afrika'dan Asya'ya, Kars'tan Edirne'ye kadar geniş bir ağda, yaklaşık 3 bin kişinin yer aldığı bir organizasyona dönüştü.

Kabin amiri Güldal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli hava yolu şirketinde 10 yıldır görev yaptığını söyledi.

Güldal, yaklaşık 8 yıl önce görev için gittikleri yerlerde zaman zaman konakladıklarını, bu sürede de bazı köyleri ziyaret etme fırsatı bulduklarını belirtti.

Sefer sırasında yardıma muhtaç ailelerle karşılaşabildiklerini ifade eden Güldal, "Burada, kabin ekiplerinin yaklaşımı ve tutumu beni çok etkiledi. Bu kadar büyük bir oluşumun gerçekten çok güzel işlere vesile olabileceğini düşündüm. Kabin ekipleriyle başlayan bu oluşum şirketimizin diğer departmanlarına da yayıldı. Bir çocuğun gülüşüne ömrüne adanmış olan havacıların buluşma noktası "İyiliğe Uçanlar" ortaya çıktı." dedi.

Güldal, yaklaşık 3 bin civarında gönüllü üyelerinin olduğunu, kabin ve kokpit ekibiyle başlayan iyilik hareketinin şirketin diğer bölümlerindeki çalışanlara yansıdığını bildirdi.

"İyiliğe Uçanlar" ekibinde birçok farklı iş kolundan havacının yer aldığı kaydeden Güldal, "Bugüne kadar 20 binden fazla insanın kalbine dokunduk. Dahası da gelecek. Çünkü biz her projeden sonra kendimizi sıfırlanmış ve yeniden başlamış gibi hissediyoruz. Yaptığımız iş gereği boş vaktimiz diğer çalışanlardan biraz daha fazla. Görev dağılımımız da çok iyi. THY'nin uçuş personeli olmak bize çok iyi bir ekip olmayı öğretiyor. Sosyal sorumluluğu, hayatımızın içine yedirdik. Hem kendimiz hem çocuğumuz hem de ihtiyacı olan insanlar için bir şeyler yapmış oluyoruz." diye konuştu.

- "Önceliğimiz çocukların eğitim ihtiyaçlarıyla fiziksel koşulların iyileştirilmesi"

"Bu bir gönül işi, istemezseniz verimli bir şekilde yapamazsınız." diyen Güldal, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar Türkiye'de gitmediğimiz il kalmadı. Bütün şehirlerimizde en az bir köyümüzü ziyaret ettik. Ağırlıklı olarak Doğu ve İç Anadolu bölgelerimiz yer alıyor. Afrika'da ise Uganda'daki Entebbe ve Somali'ye yardımlarımız oldu. Türkiye içindeki projelere daha çok ağırlık veriyoruz. Ekibimiz içinde farkındalığı yüksek birçok arkadaşımız var. Kendileri bana ulaşıyor. Yardıma ihtiyacı olan aile ya da çocuklar, ekip arkadaşlarımızla irtibata geçiyorlar. Bir şekilde haberleşme ağını kuruyoruz. Gelenlerin ihtiyaçları ve hedeflerine göre devletimizin kurumlarından da onay alarak, gerçekten ihtiyaç sahibi olduklarını görerek, yardıma koşuyoruz. Yardımlarımızda önceliğimiz çocukların eğitim ihtiyaçlarıyla fiziksel koşulların iyileştirilmesidir. Onun haricinde tekerlekli sandalyeden tutun da evinde erzak ihtiyacı olan aileye, kışlık ayakkabısı ve montu olmayan çocuğa kadar herkese yardım etmeye çalışıyoruz. Bize gelip 'Şu konuda yardıma ihtiyacımız var' diyenlere asla gözümüzü kapatıp, kulağımızı tıkamıyoruz. O yüzden elimizden gelenin en iyisini hem işimizde hem sosyal sorumluluk platformunda gerçekleştirmeye çalışıyoruz."

Güldal, daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için büyümeye devam etmeyi hedeflediklerini, bu nedenle iletişim kanallarını tamamen açık tuttuklarını söyledi.

Sosyal medyayı iyi kullandıklarını dile getiren Güldal, "Facebook ve Instagram'daki 'İyiliğe Uçanlar' isimli hesaptan bize ulaşabilirler. Takipçimiz ne kadar çok olursa o kadar çok kalbe dokunabiliriz. Kaptanlarımızdan kabin ekibine, teknisyenlerimizden havacılıkla uğraşanlara kadar herkesten tek ricam bu sayfaları takip etmeleridir. Böylece birçok kalbe dokunup, onları mutlu edebiliriz. Çünkü bizim için bir çocuğun yüzündeki gülümseme her şeye değer ve hepsi mutlu olmayı hak ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Güldal, platformda THY dışında farklı hava yolu şirketlerinden kişilerin de gönüllü olarak yer aldığını dile getirdi.

- "Bu dünyada çikolata ve şekerin tadını bilmeyen çocuklar var"

Birçok ülkede yardım faaliyetlerinde bulunmalarına rağmen 2015 yılında Uganda'nın Entebbe şehrinde yaşadıklarını unutamadıklarını aktaran Güldal, şunları kaydetti:

"Bizim amacımız ulaşılmayana ya da istemeyene ulaşmak. Entebbe'nin şehir merkezinde okul ziyaret edip, işimizi bitirebilirdik ama biz öyle yapmıyoruz. gittiğimiz zaman şehir merkezine 3-4 kilometre ya da 3-4 saat uzaklıktaki, çoğu insanın gitmeye cesaret edemediği, yolu gözünde büyüttüğü yerlere gidiyoruz. İstasyonlarımız bizim için çok önemli. Türkiye içinde ya da yurt dışındaki istasyonlarımız bizim organizasyon ağımızı şekillendiriyorlar. Bir ramazan ayıydı. Çocuklar için hediyelik eşyalarımız ve erzaklarımızı toplayıp gittiğimizde büyük bir alandaki kalabalık çocuk grubu vardı. Çocukların, ortaya bıraktığımız toplara ve oyuncaklara şaşkınlıkla baktıklarını gördük. Topla nasıl oynayacağını bilmediklerini anladık. Biz onlara nasıl oynayabileceklerini gösterdik. Kabin ekibindeki ağabey ve ablalarıyla maç yaptılar. Sonrasında dağıtılan çikolataları yerken tadını hiç bilmedikleri için yüzlerinde oluşan görüntü beni çok etkiledi. Üzerinden uzun süre geçmesine rağmen o anı unutamadım. Bu dünyada çikolata ve şekerin tadını bilmeyen çocuklar var. Gerçekten bir topla oynamak, çikolata ve şeker yemek her çocuğun hakkı. O yüzden ulaşılmayana ulaşmak adına şirketimiz nasıl birçok çok noktaya uçan hava yolu ise biz de kalbe en çok dokunan iyilik grubu olarak adımızı havacılık camiasına yazdırmak istiyoruz."