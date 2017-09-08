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THY'nin Miami seferinde değişiklik

- Miami'ye bugün yapılacak tarifeli seferler, Irma kasırgası nedeniyle planlanandan 5 saat önce gerçekleştirilecek

THY'nin Miami seferinde değişiklik

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), bugün ABD'nin Miami kentine yapılacak tarifeli seferlerin Irma kasırgası nedeniyle planlanandan 5 saat önce yapılacağını bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Atlantik okyanusunda etkili olan kasırganın beklenenden daha hızlı hareket etmesi nedeni ile Miami meydanına daha erken ulaşmasının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bugün yapılacak İstanbul-Miami ile Miami-İstanbul tarifeli seferlerinin planlanandan 5 saat önce icra edileceği aktarılarak, "Yeni planlamaya göre '08SEP/TK77 IST/MIA' seferi 08.30, 'LOKAL/TK78 MIA/IST' seferi '08SEP/16.00 LOKAL' olmuştur." denildi.

Yolculardan, seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.thy.com" adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.

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