THY'nin nisanda rekor doluluğa ulaşması

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, şirket tarihinin en yüksek nisan ayı doluluk oranı olan yüzde 83,2'e ulaştıklarını bildirdi.

Üstün, Twitter'da THY'nin nisan ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Yahya Üstün, "Havamız güneşli, geleceğimiz parlak. Türk Hava Yolları tarihinin en yüksek nisan ayı doluluk (%83,2) oranına ulaştık" ifadelerini kullandı.

THY'nin nisan ayında taşıdığı yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 6,4 milyona ulaşırken, şirket yüzde 83,2 ile tarihinin "en yüksek nisan ayı doluluk oranını" elde ettiği açıklanmıştı.

