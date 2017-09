THY'nin yeni uçuş eğitim merkezi açıldı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, HAVELSAN ile anlaşma kapsamında yapımı tamamlanan ilk Türk sivil uçuş simülatörü projesinin henüz bitmediğini belirterek, "Biten prototiptir. Asıl olan bunları artık bizim peynir, ekmek gibi yapar hale getirip, sanayileşmiş banda koyup artık komodite haline dönüştürmek, bir ticari mal haline dönüştürmektir. Yani seri üretime geçmektir." dedi.

Yeşilköy'deki THY'nin yeni uçuş eğitim merkezinin açılış töreninde ilk Türk sivil uçuş simülatörünün tanıtımı yapıldı.

Aycı, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminden itibaren "milli ve yerli sanayiyi geliştirme hamlesi" başlatıldığını hatırlatarak, bunun savunma alanında taçlandırıldığını, aynı dönemde sivil havacılıkta da tarihi adımlar atıldığını kaydetti.

THY ile birlikte Türk sivil havacılığında inanılmaz bir büyüme yaşandığına dikkati çeken Aycı, bu gelişmelerin Türkiye'yi dünyada farklı yerlere getirdiğini bildirdi.

Aycı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli "milli, yerli ve değerli duruşun" önemine dikkati çektiğini vurgulayarak, HAVELSAN yetkililerinin de büyük bir cesaretle bu işleri sahiplenip, projeyi yaptıklarını ifade etti.

Projeyi destekleyen bakanlıklara ve Savunma Sanayii Müsteşarlığına teşekkür eden Aycı, "HAVELSAN yönetimi kararlıydı ve kararlı şekilde bize geldi. 'Biz bu işin altından kalkarız ve biz bu işi yapmaya talibiz' dedi." ifadelerini kullandı.

Aycı, milli, yerli ve değerli eserleri üretirken işi zamanında başarmanın, belirlenen maliyet ve kalitede yapmanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kalite anlayışımızı, yolcularımız için konfor ve güven anlayışımızı, her geçen gün arttırmanın sırrı, eğitim faaliyetlerinde attığımız isabetli adımlardır. Bu adımları sıklaştırmak, uçuş emniyeti konusunda dünyada akla gelen en büyük şirketlerden, en önemli şirketlerden biri olmak öncelikli hedefimizdir. Sadece iyi catering veren bir şirket olarak anılmak istemeyiz. Sadece yeni ve güzel bir havalimanına sahip bir şirket olarak da anılmak istemeyiz. Sadece uçakları çok yeni bir şirket olarak anılmak istemeyiz. Uçuş emniyeti konusunda, uçucu ekibin kalitesi konusunda gerek kokpitin, gerekse de kabinin kalitesi konusunda dünyaya bakıldığında en önde gelen şirketler arasında yer almak gibi bir hedefe sahibiz. Her geçen gün, her alanda bu ülkede çıtanın artışı gibi THY de kendi içinde her alanda kalite konusundaki açıkçası hedefi yükseltmeli, çıtayı yükseltmelidir. Bunun için gayret ediyoruz, bunun için çalışıyoruz."

Aycı, merkezde de yer alan uçak simülatörü konusunda HAVELSAN ile çok önemli bir adımı attıklarının altını çizdi.

Projenin henüz birinci fazını bitirdiklerini dile getiren Aycı, "Proje tamamlanmış değildir, bitmiş değildir. Biten prototiptir. Asıl olan bunları artık bizim peynir, ekmek gibi yapar hale getirip, sanayileşmiş banda koyup artık komodite haline dönüştürmek, bir ticari mal haline dönüştürmektir. Yani seri üretime geçmektir. Seri üretimleri olmayan butik üretimlerin veya prototiplerin başlangıç olduğunu ifade etmem lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecekte bu merkezi tüm havayolları şirketlerine açmak istediklerini dile getiren Aycı, yerli, milli ve değerli simülatör cihazlarla vizyonlarını bu yöne çevirdiklerini söyledi.

HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanvekili Taner Düvenci de yerli simülatör projesinde kendilerine duyulan güvenin yerli kaynak ve iş gücünün doğru kullanılması ve milli teknoloji alanında yapılması gerekenler konusunda kendilerine yeni sorumluluklar yüklediğini söyledi.

Düvenci, bunun yanı sıra sivil havacılık alanında kabin içi eğlence sistemlerinin kullanılacağını ifade ederek, "THY Teknik ile beraber geliştirdiğimiz, ilk yerli sistem olma özelliği taşıyan kabin içi eğlence sistemlerimiz, THY uçaklarına kurularak dünya semalarındaki yerini alacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından Aycı ve Düvenci ile diğer davetliler, THY Uçuş Eğitim Merkezi’nin açılış kurdelesini kesti.

Aycı, ilk Türk sivil uçuş simülatörünü denedi.

Kokpite geçen Aycı, seferde yağmurlu, karlı ve rüzgarlı hava ortamların sağlandığı simülatörde deneme uçuşları yaptı.

Basın mensuplarına yerli simülatörü ilk kez denediğini ifade eden Aycı, "Simülatörle oraları anlamak için Hindistan Katmandu'ya uçmuştum. Burada C tipi ve dağlık olan meydanları ekiple çalışmıştık." diye konuştu.

- Sidney ile Mexico City'e sefer başlatılıyor

Açılışın ardından basın mensuplarının yeni uçak alımlarıyla ilgili sorularını cevaplayan Aycı, iş modellerine yatkın, menzil ve kapasite, daha efektif işletme maliyetleri açısından yeni jenerasyon uçaklar olması nedeniyle "Boeing 787-900" ve "Airbus A 350" modelleriyle ilgilendiklerini söyledi.

Aycı, Avustralya'nın Sidney kentine önümüzdeki yıl uçacaklarını, direkt ya da aktarmalı olması konusunda henüz karar vermediklerini belirterek, "Çalışmalarımızı tamamladığımız zaman uçak tipini ve gidiş şeklini seçmek konusunda en uygun kararı vermek istiyoruz. Sidney bizim ufkumuz, Sidney bizim vizyonumuzda var. Bizim için önemli. Mexico City'i de zaten biliyorsunuz. Bunlar üzerine çalışıyoruz." diye konuştu.

Bir basın mensubunun ABD'de etkili olan Irma Kasırgası'nın THY'ye maliyetiyle ilgili sorusunu üzerine Aycı, henüz bu konuda bir maliyetin çıkmadığını söyledi.

Kasırganın ABD'ye milyarlarca dolarlık zarara sebep olduğuna dikkati çeken Aycı, "Bizim için bu küçük bir mesele. Biz zaten tedbirliydik. uçuşlarımızı önceden yolcularımıza enforme ederek, kestik. Sonra oradaki Türkleri almak üzere ek sefer koyduk." şeklinde konuştu.