THY'nin yeni uçuş merkezine Sedat Şekerci ismi verildi

İSTANBUL (AA) - Geçen yıl hayatını kaybeden Türk Hava Yolları (THY) Uçuş Eğitim Başkanı Kaptan Pilot Sedat Şekerci'nin ismi vefatından kısa bir süre önce hizmete açılan THY Uçuş Eğitim Merkezi'ne verildi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, 13 Eylül 2017'de açılan merkezin, THY'de uçuş eğitim başkanı olarak görev yaparken geçen yıl ekim ayında evinde hayatını kaybeden Şekerci'nin, şirketteki en önemli projelerinden biri olarak görüldüğü belirtildi.

Yeni uçuş eğitim merkezi için büyük bir heyecan ve özveri ile çalışan Şekerci'nin, bu merkezin uluslararası havacılıktaki önemini yansıtacak bir slogan belirlenmesi için de çalışanlar arasında bir yarışma başlattığı hatırlatılan açıklamada, uçuş eğitim başkanlığı çalışanlarının slogan önerilerini THY sistemi üzerinden sunduğu bu yarışmanın ise henüz sonuçlanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, yeni uçuş merkezine Sedat Şekerci'nin adının verildiği belirtilerek, "Çalışanlar tarafından sevilen bir isim olan Şekerci, uçuş eğitim merkezinin büyümesinde de önemli bir katkıya sahipti." denildi.

Atatürk Havalimanı Florya yerleşkesinde 1993 yılından beri uçuş eğitim hizmeti veren THY, yeni uçuş eğitim merkezi yatırımıyla mevcutta 10 adet olan donanımlı uçuş simülatörü sayısını 14'e, 58 olan sınıf sayısını ise 90'a çıkarmış oldu. Yeni eğitim merkezinde aynı anda 2 bin 260 uçuş personeli eğitim hizmetlerinden faydalanabilecek.



