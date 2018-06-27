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THY'ye uçak içi eğlence sistemi uygulaması

- THY Teknik AŞ. ile HAVELSAN iş birliğiyle, Türk mühendisleri tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen, kablosuz uçak içi eğlence sisteminin ilk kullanıcısı THY oldu

THY'ye uçak içi eğlence sistemi uygulaması

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), "Kablosuz Uçak İçi Eğlendirici Sistem" uygulamasını yolcularının hizmetine sundu.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, THY Teknik AŞ. ile HAVELSAN iş birliğiyle, Türk mühendisleri tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen, kablosuz uçak içi eğlence sisteminin ilk kullanıcısı THY oldu.

İlk etapta THY'nin koltuk arkası özel ekranları bulunmayan 44 dar gövde uçağında uygulanacak sistem ile yolcular kişisel elektronik cihazları üzerinden uçak içi eğlence sistemine bağlanabilecek.

Hayata geçen sistem ile birlikte THY filosunda uçak içi eğlence sistemine sahip (AVOD) uçakların oranı yüzde 95'e ulaşacak.

- "Yolcularımızın seyahatlerini daha keyifli hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, THY Teknik AŞ. ile HAVELSAN iş birliği ile Türkiye'de ilk kez yerli ve milli olarak geliştirilen uygulamanın ilk kullanıcısı olmaktan dolayı gururlu olduklarını belirtti.

Aycı, atılan adımların Türk sivil havacılığının gelişimi açısından büyük önem taşıdığına inandıklarına dikkati çekerek, "Bayrak taşıyıcı havayolu olarak yolcu memnuniyeti odaklı çalışma anlayışımızdan hareketle yolcularımızın seyahatlerini daha keyifli hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uçak içi eğlence sistemini filomuzda bulunan uçakların yüzde 95'ine uygulayarak yolcumuzun kullanımına sunmuş olmaktan mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Yolcular, kişisel cihazlarından uçak içi Wi-Fi ağına bağlanarak bu sistem için özel olarak hazırlanan medya içeriğini görüntüleyebilecek. Sistemin kişisel cihazlar (tablet, akıllı telefon ve notebook) aracılığı ile kullanılabilmesi için "Wi-fi Entertainment" isimli uygulamanın uçuş öncesinde akıllı telefonlara yüklenmiş olması gerekiyor.

Mobil cihazların yanı sıra yolcular diz üstü bilgisayarlarından da "Google Chrome" tarayıcısı kullanarak sistemi kullanabilecek. Kablosuz uçak içi eğlence sistemi aracılığıyla yolcular 250'den fazla film, 700'den fazla TV programı içeriği ve 2 bini aşkın müzik albümüne ve 19 binden fazla şarkı ve daha fazla içeriğe erişim sağlayabiliyor.

THY kablosuz uçak içi eğlence sistemi tanıtım filmine "https://we.tl/H6H3RqYpSy" linki üzerinden ulaşılabilecek.

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