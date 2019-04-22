TİAD, MAKTEK Fuarı ile sektöre katkı sağlıyor

TİAD'dan yapılan açıklamaya göre, sektörün gelişmesi noktasında önemli görevler üstlenen dernek, gerçekleştirdiği projelere ek olarak 7 yıldır iki senede bir düzenlediği MAKTEK Fuarı ile sektör profesyonellerini bir araya getirerek ekonominin gelişimi için katkı sunuyor.



Bugüne kadar toplam 274 bin 632 kişiyi Türkiye’nin üç bölgesinde düzenlediği MAKTEK Fuarı’na taşıyan TİAD, bugüne kadar yaklaşık 4,2 milyar dolarlık iş hacmine imza attı.



MAKTEK Fuarı, otomotiv, savunma ve havacılık sanayisindeki gelişmelerle de her geçen gün gelişiyor. Geçen yılı 1,2 milyar dolarlık bir büyüklükle kapatan sektörün, 960 milyon dolarını ise TİAD üyeleri üstleniyor.



- "MAKTEK ile fotoğrafın tamamını görme şansı elde ediyoruz"



Açıklamada görüşlerine yer verilen TİAD Başkanı Fatih Varlık, fotoğrafın tamamına bakıldığında, üretim için takım tezgahlarının olmazsa olmaz bir noktada olduğunu ve sektörün 2018 yılında 1,2 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığını bildirdi.



Sanayinin gelişimiyle takım tezgahları sektörünün gelişiminin aynı kulvardan yürüdüğünü belirten Varlık, yatırım ve sermaye malı olarak kullanılan sektörün sağladığı katma değerle tüm sanayi sektörlerinde dışa bağımlılık ve dış ticaret açığının azaldığını aktardı.



Varlık, bu noktada TÜYAP iş birliği ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) desteğiyle düzenledikleri MAKTEK Fuarı’nın sektörün gelişimi noktasında kritik görev üstlendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"TİAD olarak üyelerimiz ve sektörün tüm paydaşlarıyla düzenlediğimiz MAKTEK Fuarı’ndan oldukça memnunuz. Yıllardır sektörün gelişimi için çalışıyor, MAKTEK ile fotoğrafın tamamını görme şansı elde ediyoruz. Biliyoruz ki üretim sektörlerinin gelişimi ve büyümesiyle Türkiye’de üretilen takım tezgahlarının hem sayısı hem de kalitesinde artış yaşanacaktır. Bu noktada da önemli görev üstlenen MAKTEK, inovasyon harikası yeni ürünleri görme şansını bize veriyor. Her zaman altını çizdiğimiz gibi, takım tezgahları olmadan üretim olmaz. Çünkü makineleri üreten makineleri üretiyoruz. Savunma sanayisinin yanı sıra otomotiv ve beyaz eşya sektörleri için önemli bir konumda olan takım tezgahları sektörünü bu yıl İstanbul, İzmir’den sonra Anadolu’nun kalbi olan Konya’ya taşımaktan da oldukça mutluyuz. MAKTEK Konya özelinde 250 milyon liralık iş hacmi hedefliyoruz."