Ticaret Bakanı Pekcan ABD'li mevkidaşı Ross ile görüştü

WASHINGTON (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ticari konularda görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Pekcan, Washington’daki temaslarında TAİK-ATC 37. Yıllık Konferansı kapsamında düzenlenen öğle yemeğinin ardından ABD'li mevkidaşıyla görüştü.



Edinilen bilgiye göre görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmede kararlaştırılan ticaret hacminin 75 milyar dolara yükseltilmesi hedefine yönelik, ticarete konu ürünlerin çeşitlendirilmesi, mevcut potansiyelin daha iyi kullanılması hususlarında yürütülebilecek ortak çalışmalar yapılması ve atılabilecek ortak adımlar ele alındı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Bakan Pekcan'ın uzun süredir iki ülke ticaret gündeminde yer alan ABD'nin demir-çelik ürünlerine uyguladığı ilave gümrük vergileri, Türkiye’nin ABD’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemindeki yerini koruması gerektiği konularını da gündeme getirdiği kaydedildi.

Pekcan'ın, bu kapsamda demir-çelik ürünlerinde Türkiye’ye münhasıran uygulanan ilave vergilerin kaldırılmasını talep ettiği bildirildi.

Diğer taraftan, iki ülke arasındaki dijital ekonomi alanında ortak faaliyetlerin de gündeme gelen konular arasında yer aldığı belirtildi.

Görüşmede, iki ülkenin Ticaret Bakanlıkları arasında söz konusu konularda ortak çalışma grubu kurulması konusunda mutabakata varıldığı ifade edildi.