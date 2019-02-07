Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Trabzon dünya Bursa
HUAWEI’nin Türkiye’de çekilen ilk reklam filmi yayınlandı
HUAWEI’nin Türkiye’de çekilen ilk reklam...
Sıfır faizle ev
Sıfır faizle ev
Otomotiv yine lider
Otomotiv yine lider
219 ülkeye ihracat
219 ülkeye ihracat
Satış rekoru kırdı
Satış rekoru kırdı

Ticaret Bakanı Pekcan Romanya'ya gidecek

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Romanya'nın başkenti Bükreş'e gidiyor - Ziyaret kapsamında ticaret, yatırım ve müteahhitlik ilişkileri, Romanya'nın AB dönem başkanlığı, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Türkiye-Romanya KEK Toplantısı ile JETCO Toplantısı gibi çeşitli konular ele alınacak

Ticaret Bakanı Pekcan Romanya'ya gidecek
banner17

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Romanya'nın başkenti Bükreş'e gidecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Pekcan, Bükreş'te Romanya Başbakanı Viorica Dancila ve Romanya İş Ortamı, Ticaret ve Girişimcilik Bakanı Stefan Radu Oprea ile görüşecek.

Pekcan, Romanya'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Romanya Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda gerçekleştirilecek iş forumuna katılacak. Söz konusu forumda Bakan Pekcan ile Oprea'ya iki ülkenin özel sektör kuruluşları ve firmaları da eşlik edecek.

İş forumu sonrasında Türkiye-Romanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu'nun (JETCO) işleyiş prosedürünü ortaya koyan bir protokolün Pekcan ile Oprea tarafından imzalanması öngörülüyor.

Diğer taraftan Pekcan, Romanya'da yerleşik Türk iş insanları ile de bir araya gelecek.

Pekcan'ın temasları kapsamında ticaret, yatırım ve müteahhitlik ilişkileri, Romanya'nın AB dönem başkanlığı, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Türkiye-Romanya Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı ile JETCO Toplantısı gibi çeşitli konular değerlendirilecek.

- Türkiye-Romanya ticaret hacmi

Türkiye ile Romanya'nın 2017 yılında 5,6 milyar dolar olan ikili ticaret hacmi, geçen yıl 6,3 milyar dolara yükseldi.

Romanya, Türkiye'nin Balkanlar'da en çok ihracat gerçekleştirdiği ve en yüksek ticaret hacmine sahip olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Geçen yıl itibarıyla Romanya'da kayıtlı 15 bin 312 Türk firması bulunuyor.

2001 yılından itibaren Türkiye'de yerleşik kişilerin Romanya'da yaptıkları yatırımlar 7,5 milyar dolara ulaştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
RomanyaRuhsar PekcanStefan Radu OpreaTicaret BakanıViorica Dancila
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1