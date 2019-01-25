Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda food istanbul dünya mersin
Hoover’den A++ kurutma teknolojisi
Çamaşır kurutmanın tasarruflu yolu
Renault'da yeni atama
Renault'da yeni atama
En taze kahveyi yaptı
En taze kahveyi yaptı
Davos'ta güvenlik
Davos'ta güvenlik
Siber güvenlik şart
Siber güvenlik şart

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Davos'ta

- Pekcan, zirvenin son gününde, Dünya Ticaret Örgütü Gayriresmi Bakanlar Toplantısı'na Türkiye'yi temsilen ve e-ticaret ile ilgili Mini Bakanlar Konferansı'na da konuşmacı olarak katıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Davos'ta
banner17

DAVOS (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İsviçre'nin Davos kasabasında devam eden 49. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) zirvesi kapsamında, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Gayriresmi Bakanlar Toplantısı'na Türkiye'yi temsilen ve e-ticaret ile ilgili Mini Bakanlar Konferansı'na da konuşmacı olarak katıldı.

Pekcan'ın, zirvenin son gününde katıldığı DTÖ Gayriresmi Bakanlar Toplantısı'nda, uluslararası ticarette artan korumacılık eylemleri, DTÖ’nün küresel ticarette yaşanan gelişmeler çerçevesinde reform edilmesi ve uluslararası ticari ilişkilerin geliştirilmesi gibi konuların ele alındığı öğrenildi.

Pekcan, bu kapsamda Türkiye'nin kurala dayalı, çok taraflı, adil, tarafsız ve sürdürülebilir ticaretten yana olduğunu vurgulayarak, korumacı politikaların uzun vadede hiçbir ülkeye fayda sağlamayacağını kaydetti.

Pekcan, e-ticaret ile ilgili Mini Bakanlar Konferansı'na da konuşmacı olarak katıldı.

Konferansta, küresel ekonomide yaşanan e-ticaret dönüşümünü dikkatle takip ettiklerini belirten Pekcan, e-ticaretin küresel ekonominin daha fazla entegre olması için önemli bir araç olduğunu vurguladı.

Pekcan, Türkiye olarak uluslararası ticaretten daha fazla faydalanmak, ticareti kolaylaştırmak ve ihracatı artırmak için dijitalleşme ve e-ticaret alanında yoğun çalışma yürüttüklerini bildirdi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DavosDünya Ticaret ÖrgütüTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1