Ticaret Bakanlığından

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı, tüketicileri, "hesap işletim ücretinin iadelerinin sağlanması için danışmanlık hizmeti verilebileceğine ve tüketici hakem heyetlerinde dosya açılmasına aracı olunabileceğine" ilişkin taleplere itibar etmemeleri ve bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketicilerden alınan hesap işletim ücretine ilişkin gelişmelere dikkat çekildi.

Söz konusu ücrete ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından düzenleme yapıldığı ve ilgili yönetmelikte bu ücretin, finansal tüketicinin hesap sayısına bağlı olmaksızın, müşteri bazında ilgili kuruluşun belirlediği dönemlerde tahakkuk ve tahsil edilebileceğinin belirtildiği hatırlatıldı.

Hesap işletim ücretinin iptali istemiyle Danıştay 15. Dairesinde açılan davada alınan karara işaret edilen açıklamada, söz konusu düzenlemenin daire tarafından "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun"a aykırı olduğu gerekçesiyle oy birliğiyle iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İptal kararları hukuki işlemi geçmişe etkili olarak ortadan kaldırdığından, 'hesap işletim ücreti'nin yasal dayanağı ortadan kalkmış olup, tahsil edilen söz konusu ücretin iadesine ilişkin olarak, tüketicilerimizin, ücreti tahsil eden bankalardan iade talebinde bulunmaları, ücretin iade edilmemesi durumunda ispatlayıcı bilgi ve belgelerle uyuşmazlık konusunun değeri dikkate alınarak (2018 yılı için 6 bin 860 liraya kadar) tüketici hakem heyetlerine başvuru dilekçesiyle şahsen, avukat marifetiyle veya e-devlet üzerinden 'www.tuketicisikayeti.gtb.gov.tr' adresli internet sitesinden müracaat etmeleri mümkün bulunmaktadır."

Açıklamada ayrıca, geçmişe dönük bu ücretlerin iadelerinin sağlanması adına farklı iletişim kanallarından tüketicilere ulaşılarak "danışmanlık hizmeti verilebileceği, tüketici hakem heyetlerinde dosya açılmasına aracı olunabileceği"ne ilişkin taleplerde bulunulduğuna dikkat çekildi.

Bunlara itibar edilmemesi ve bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması uyarısına yer verilen açıklamada, bu tür durumlarla karşılaşan tüketicilerin konuyu Bakanlığa, emniyet birimlerine ve savcılıklara bildirmesinin önemi vurgulandı.