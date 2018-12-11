"Ticaretteki kısıtlamalara karşı makine mühendisliği endüstrisi hazırlık yapmalı"

BERLİN (AA) - Alman Mühendisler Derneği (VDMA) Başkanı Carl Martin Welcker, serbest ticaretle ilgili tüm kısıtlamaların küresel ticareti etkileyeceğini belirterek, "Bu kısıtlamalar makine mühendisliği endüstrisinde daha büyük bir etkiye sahip olacağı için hazırlık yapmalıyız." dedi.

VDMA'nın yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Welcker, sektörde bu yıl yüzde 5'lik üretim artışıyla 228 milyar avroluk rekor tahminlerinin "iddialı" ancak uygulanabilir olduğunu söyledi.

Welcker, Almanya’da mühendislik sektöründe 1 milyon 300 binden fazla kişinin çalıştığını, bununla birlikte ülkede nitelikli eleman sıkıntısı yaşandığını kaydetti.

Gelecek yıl küresel ekonomideki büyümenin yavaşlamasını beklediklerini ifade eden Welcker, bu yavaşlamanın makine mühendisliği endüstrisinde de hissedileceğini söyledi.

Welcker, "Küresel serbest ticaretle ilgili tüm kısıtlamalar, makine mühendisliği endüstrisinde daha büyük bir etkiye sahip olacağı için hazırlık yapmalıyız." dedi.

VDMA ekonomistlerine göre, makine mühendisliği endüstrisi, gelecek yıl reel olarak yüzde 2 büyüyecek. Derneğin ekonomistleri; ABD’nin Çin ile devam eden ticaret ihtilafları, bu ihtilaflara AB’nin daha fazla dahil olması, anlaşmasız Brexit, Rusya’ya karşı yaptırımlar ve İtalya’nın borç krizini gelecek yıl ekonomik büyümenin önündeki en büyük engeller olarak görüyor.