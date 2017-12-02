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Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

- Edirne'de otomobille çarpışan ticari taksi sürücüsü sıkıştığı yerden kaza kırım ve sağlık ekiplerince çıkarıldı

Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

EDİRNE (AA) - Edirne'de ticari taksi ve otomobilin çarpışması sonucu yaralanan taksi şoförü, sıkıştığı yerden kaza kırım ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde Edirne Otogarı'na yolcu almaya giden Mehmet Dirin'in idaresindeki 22 T 0091 plakalı ticari taksi, sürücüsü henüz belirlenemeyen 59 FH 143 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada ticari taksi sürücüsü Dirin, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Kaza Kırım Ekibi ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla, sıkıştığı yerden çıkarılarak sedye ile ambulansa taşındı.

Bu sırada olay yerine gelen Dirin'in annesi gözyaşlarını tutamadı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün ise kazanın ardından olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı yolda, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza KırımTaksi şoförü
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