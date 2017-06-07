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Ticari taksiyle uyuşturucu sattığı iddiası

ANKARA (AA) - Ankara'da ticari taksiyle uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğü Motorsikletli Timler Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Altındağ ilçesi Plevne Caddesi'nde bir ticari...

Ticari taksiyle uyuşturucu sattığı iddiası

ANKARA (AA) - Ankara'da ticari taksiyle uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motorsikletli Timler Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Altındağ ilçesi Plevne Caddesi'nde bir ticari taksiyi durdurdu.

Ekiplerce araçta yapılan aramada arka koltuğun alt kısmına gizlenmiş vaziyette beş ayrı poşette 5 kilo 60 gram esrar bulundu. Sürücü İ.A. ticari taksi ile uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında ise uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin 55 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, ticari taksi incelenmek üzere emniyet otoparkına götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
AnkaraTicari TaksiUyuşturucu
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