Tiflis'teki TMV okulunda Türkçe eğitime kavuştular

TİFLİS (AA) - DAVİT KACHKACHİSHVİLİ - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te geçen yıl eğitime başlayan Türkiye Maarif Vakfı Okulu sayesinde Türk öğrenciler, ana dillerinde eğitim alma imkanına kavuştu.

Başkentteki okulda Türk öğrenciler, Türkçe eğitiminin yanı sıra Gürcü kültürünü öğreniyor.

5. sınıf öğrencisi Defne Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda gittiği okulun Fetullahçı Terör Örgütü ile iltisaklı olduğu için lisansının Eğitim Bakanlığınca iptal edildiğini ve bu okulda çok sıkıntılar yaşadığını belirterek "Türkçe konuştuğum için orada bir şey anlamıyordum. Bu okul artık o yokluğu yaşatmıyor." diye konuştu.

Tiflis'te bir Türk okulu açıldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Özer, "Bir Türk okulunun açılması benim hayalimdi. Bu okulun açılmasından dolayı çok mutluyum, hayalim gerçek oldu." dedi.

6. sınıf öğrencisi Muhammed Kayrak Koşmaz da Türkiye'nin Tiflis'te Türk okulu açmasına çok sevindiğini kaydetti.

Koşmaz, "Bu okulda kendimizi ülkemizde gibi hissediyoruz. Tiflis’te yaşayan tüm Türk çocukları bu okula gelsin. Çünkü bizim yaşadığımız mutluluğu onların da yaşamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk okulunda eğitim almanın mutluluğuyla şiir yazdığını dile getiren Koşmaz, "Bu şiiri okulumuzun bana verdiği mutluluk dolayısıyla yazdım." dedi.

9. sınıf öğrencisi Gülistan Tali de 9 yıldır Gürcistan’da yaşadığını anlatarak "Belli bir yaşa gelince Türkçe eğitim görmek için Türkiye’ye gidecektim. Bu okulun açılması sayesinde burada eğitim alabiliyorum, ailemin yanındayım." diye konuştu.

Gürcistan'ın Türk okulunun açılmasına izin vermesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Tali, "Okulda, Türk ve Gürcü kültürünü öğrenme fırsatım oluyor. Bu, iki halk arasındaki güçlü bağı daha çok kuvvetlendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.



