TİGEM'in özel sürüleri yaz bakımında

ŞANLIURFA (AA) - HALİL FİDAN - Türkiye'nin en büyük işletmeleri arasında yer alan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesinde özenle yetiştirilen ivesi koyunları, sıcak havadan etkilenmemeleri ve daha iyi gelişmeleri için yünleri kırkıldıktan sonra ilaçlı suda yıkanarak meraya çıkarılıyor.

Hayvan varlığı ve sahip olduğu arazi bakımından Türkiye'nin en büyük işletmelerden olan Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, ivesi koyunları damızlık olarak yetiştiriliyor. Yüksek süt verimi ve etinin lezzetiyle bilinen bu koyunlar, ihale usulüyle yurt dışının yanı sıra Türkiye'nin değişik illerinden gelen besicilere satılıyor. İşletmenin önemli gelir kaynakları arasında yer alan ivesi koyunlarının satışından elde edilen gelir ise hayvancılık projelerinde değerlendiriliyor.

Tam otomatik makinelerle sağılan ve sütleri ölçülen koyunlar, havaların ısınmasıyla görevliler tarafından elektrikli makinelerle kırkılıyor. Daha sonra hazırlanan kanallarda, parazitlere karşı ilaçlı suyla yıkanan hayvanlar, daha iyi gelişmeleri için meralara çıkarılıyor.

Koyunculuk faaliyetlerinde yaklaşık 400 kişinin çalıştığı işletmede, teşvik amacıyla hayvanları daha iyi gelişen çobanlara da çeşitli ödüller veriliyor.



- "Kırkım sayesinde koyunlar rahatlıyor"



Ceylanpınar Tarım İşletmesi Küçükbaş Hayvancılıktan Sorumlu İşletme Şefi Bora Sarıçam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesislerinde 90 bin civarında ivesi cinsi küçükbaş hayvan bulunduğunu söyledi. İşletmede hayvanlarla ilgili her mevsim farklı işlemler yürüttüklerine ve koyunlarla yakından ilgilendiklerine dikkati çeken Sarıçam, hayvancılık faaliyetlerinin damızlık hayvan üretmek adına sürdürüldüğünü ifade etti.

Bora Sarıçam, havaların ısınmasıyla koyunların sıcaktan etkilenmemesi, daha iyi gelişmesi için kırkım ve banyo işlemi gerçekleştirdiklerini aktararak şöyle devam etti:

"Dünyanın en büyük ivesi popülasyonuna sahip işletmemizde yaklaşık 90 bin küçükbaş hayvanımız mevcut. Bunlardan ortalama 60 bin hayvanı nisan ayından itibaren kırkıma alırız ve kırkımdan sonra, banyo yaptırırız. Kırkım sayesinde koyunlar rahatlıyor. Ayrıca hayvanlarda meydana gelen dış parazitleri de önlemek için kırkımın ardından hayvanları ilaçlı suda yıkarız. Bu sayede koyunlarımız sıcak havadan daha az etkilenmiş olur. Kırkım ve banyonun ardından sürüleri daha iyi gelişmeleri için meraya çıkarırız. Haziran ayında sürülere koçları katarız. Yaz boyunca hayvanlar en güzel şekilde merada kalır. Kasım ayında doğumlarımız başlar. Yıl içerisinde süreç bu şekilde devam eder. Hayvanlarla her dönem yakından ilgileniyoruz."

Ceylanpınar TİGEM'de uzun yıllardır çobanlık yapan Mustafa Yılmaz ise oruçlu olmalarına rağmen hayvanların bakımıyla yakından ilgilendiklerini, işlerini severek yaptıkları için zorlanmadıklarını söyledi.

Havaların ısınmaya başlamasıyla koyunların kırkım ve banyo işleminin gerçekleştiğini ifade eden Yılmaz, çalışanların bu dönemde bir araya gelerek işlerini en güzel şekilde yapmaya gayret ettiğini kaydetti.