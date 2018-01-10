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TİKA Arakanlı Müslümanlara umut olmaya devam ediyor

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arakan'ın Paktauw Bölgesi’ndeki Kyinyi Pyin kampında geçen ay çıkan yangından zarar gören ailelere gıda ve malzeme yardımında bulundu. TİKA'dan yapılan...

TİKA Arakanlı Müslümanlara umut olmaya devam ediyor

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arakan'ın Paktauw Bölgesi’ndeki Kyinyi Pyin kampında geçen ay çıkan yangından zarar gören ailelere gıda ve malzeme yardımında bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Arakan'da 2012'deki şiddet olayları nedeniyle yerlerinden edilen ve Kaladan Nehri etrafında kurulan köy ve kamplara yerleştirilen ve son dönemdeki yangın ve sellerden etkilenen Arakanlı Müslümanlara gıda ve malzeme yardımı yapıldı.

Açıklamada, Paktauw bölgesindeki Kyinyi Pyin kampında, aralık ayında meydana gelen yangın sonucunda kullanılamaz hale gelen bambu evlerin yeniden inşa edilmesine için TİKA tarafından yardım çalışması yürütüldüğü belirtildi. Yardım çalışmaları kapsamında, yangından etkilenen ailelerin acil ihtiyaçlarını giderilmesi amacıyla 11 farklı malzemeden oluşan yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırıldığı bildirildi.

Battaniye, kıyafet, cibinlik, mutfak seti ve gıda malzemelerini içeren acil yardımdan yaklaşık 250 kişinin yararlandığı kaydedildiği açıklamada, çalışmaların ikinci aşamasında da 60 ailenin barınma ihtiyacının karşılanacağı ifade edildi.

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