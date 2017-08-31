TİKA Başkanı Çam Sudan'ı ziyaret etti

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı (TİKA) Serdar Çam, Sudan'ın liman kenti Port Sudan'da TİKA'nın çalışmalarını inceledi ve yapılması planlanan projeleri değerlendirdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA Başkanı Serdar Çam kurban dağıtım programı ve tekstil atölyesi açılışı için bulunduğu Sudan'ın Kızıldeniz'e açılan kapısı Port Sudan şehrini ziyaret etti, Sevakin Adası'nda TİKA'nın restore ettiği eserleri inceledi.

Burada Kızıldeniz Valisi Ali Ahmed Hamid ile görüşen TİKA Başkanı Çam'a, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam da eşlik etti.

- "Restorasyon çalışmalarımız turizmi artırıyor"

TİKA Başkanı Çam, burada yaptığı konuşmada, iki ülkeyi tarihi bağların yakınlaştırdığını vurgulayarak, Birinci Dünya Savaşı'nda şehit düşen Sultan Ali Dinar'ın evinin restorasyon çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Sudan halkının, Afrika'nın Müslümanlaşmasına büyük katkılar sunduğunu kaydeden Çam, Sevakin Adası'ndaki Osmanlı eserlerinin devam eden restorasyon çalışmalarıyla da iki ülke bağlarının güçlenmesinin amaçlandığını vurguladı.

TİKA'nın Balkanlar'daki restorasyon projelerini örnek veren Çam, "Balkanlardaki restorasyon çalışmalarımız neticesinde, o bölgelerde turizm faaliyetlerinin arttığını görüyoruz. Özellikle Türkiye'den yoğun bir ilgi oluyor. Yoğunluk artarsa Türk Hava Yolları (THY) başta olmak üzere iş adamları, bilim ve kültür dünyası bölgeye gidiyor. İnşallah biz de bu vesile ile bu güzel bölgeye katkı vermeye çalışacağız." dedi.

Çam, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 15 yılda büyük çalışmalar yürüttüğünü, FETÖ, DEAŞ ve birçok terör örgütüyle mücadele etmesine rağmen en çok mülteciye ev sahipliği yaparak ve insani yardımlarda bulunarak dünyanın en cömert ülkesi olduğunu kaydetti.

- "Türkiye ve Sudan kadınlara yönelik ortak proje yapabilir"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam da Kızıldeniz Eyaleti İnsan Kaynakları ve Sosyal İşler Bakanı Fatma Mustafa ile kadınlara yönelik ortak proje yapabileceklerini belirterek, Türkiye'de tecrübe paylaşım programı yapılmasında fayda olduğunu ifade etti.

Çam, Türkiye'nin kadın istihdamına yönelik çok önemli projeleri olduğunu ve düzenlenecek programlarda Türkiye'deki kadın merkezlerinin ziyaret edilebileceğini belirtti.

Kızıldeniz Eyaleti İnsan Kaynakları ve Sosyal İşler Bakanı Mustafa'yı Türkiye'de düzenlenecek "İşte Kadın Konferansı"na davet eden Lütfiye Selva Çam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması öngörülen programda 4 kıtadan kadınların bir araya geleceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da Afrika'ya ilgi duyduğunu, bu konuda projeleri olduğunu belirten Lütfiye Selva Çam, Afrikalı kadınların el emeği ürünlerinin sergilendiği ve kadınlar için ek gelir sağlanan Ankara'daki "Afrika Evi"ni de ziyaret edebileceklerini söyledi.

- "15 Temmuz'da Türkiye halkı için dua ettik"

Vali Hamid ise TİKA'nın burada büyük işler yaptığını ve eyaletin kalkınmasında çok önemli rolü olduğu belirtti.

Sudan'ın Türkiye ile birlikte kalkınması temennisinde bulunan Hamid, TİKA'nın restore ettiği Osmanlı dönemi eserlerin bölgenin kalkınmasına çok önemli bir ivme kazandıracağını kaydetti.

Türkiye-Sudan ilişkilerinin siyasi alandaki başarısını ekonomik alana da taşımak istediklerini belirten Hamid, karşılıklı ziyaretler ile bu ilişkiyi daha da güçlendirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Hamid, iki ülke iş birliğinin artarak devam etmesini dilediklerini ve THY'nin Port Sudan'a direk uçuş yapmasını istediklerini ifade ederek, TİKA Başkanı Çam'ın ziyaretinden sonra bölgeye daha çok kişinin geleceğini umduklarını belirtti.

Vali Hamid, "15 Temmuz'da Türkiye halkı için dua ettik. Sabah güzel haberi duyunca çok mutlu olduk." dedi.

TİKA Başkanı Çam, valilik ziyaretinin ardından Sevakin'de TİKA tarafından restore edilen Osmanlı dönemi eserleri "Gümrük Binası, Hanefi Camisi ve Şafi Camisi" ile restorasyonu devam eden "Muhafaza Binası"nda incelemelerde bulundu.

- Sevakin'deki Osmanlı eserleri restore ediliyor

Turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlanması amacıyla, Sevakin Adası'nda bulunan Osmanlı dönemine ait Hanefi ve Şafi camileri ile Gümrük Binası TİKA tarafından 2011 yılında restore edildi.

Asıl halinin tek katlı bir yapı olduğu, daha sonra 1866 yılında Mısır'ın Osmanlı Valisi Mümtaz Paşa tarafından bugünkü haline getirildiği bilinen ve 1518'de Osmanlı döneminde yapımına başlandığı tahmin edilen "Muhafaza Binası"nın geçen yıl başlayan restorasyon çalışmaları ise devam ediyor.